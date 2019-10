Tifoso morto a Milano | arrestato l’investitore di Belardinelli

Bulgaria-Inghilterra - morto un Tifoso inglese mentre veniva portato in commissariato : Bulgaria-Inghilterra doveva essere solo una partita di calcio in vista delle qualificazioni per l'Europeo 2020. Ma ancor prima del fischio di inizio, la situazione degenera bruscamente. Fuori dallo stadio Vasil Levski di Sofia, un tifoso inglese di 32 anni accusa un malore. Così, viene avvertita un'ambulanza per portare in ospedale il giovane. Stando alle testimonianze, il ragazzo avrebbe dato in escandescenze durante il tragitto. Di ...