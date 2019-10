Tifoso Inter investito | arrestato ultrà del Napoli che guidava l’auto

Conte : 'Do tutto per l’Inter e resterò Tifoso anche quando me ne andrò' : Ha già fatto ricredere i tanti tifosi dell'Inter che si erano schierati contro la società per averlo scelto come tecnico nerazzurro, grazie ad importanti risultati soprattutto in campionato, creando un senso di appartenenza che ha da sempre caratterizzato il suo modo di lavorare: parliamo ovviamente di Antonio Conte, il nuovo tecnico dell'Inter ha raccolto quattro vittorie in campionato su altrettante partite, con l'unica delusione del pareggio ...