«The Batman» | Paul Dano sarà l’Enigmista

The Batman : fuori Jonah Hill dentro Seth Rogen - : Niccolò Sandroni Giorni importanti per il casting di The Batman. Dopo l’ufficialità di Zoë Kravitz, Jonah Hill si tira fuori: potrebbe sostituirlo Seth Rogen Il 13 gennaio prossimo dovrebbero iniziare le riprese di The Batman, il nuovo capitolo sul cavaliere oscuro con protagonista Robert Pattinson e di cui non farà parte Jonah Hill. In questi ultime settimane, complice anche il grande successo di Joker, Batman è stato oggetto di ...

Zoë Kravitz è la nuova Catwoman di «The Batman» : Finalmente The Batman ha trovato la sua Catwoman, che sarà interpretata da Zoë Kravitz. Ci ha pensato lo stesso regista Matt Reeves a dare conferma, tramite una gif su Twitter, della notizia anticipata pochi minuti prima da Variety. https://twitter.com/mattreevesLA/status/1183854128654639106L'attrice, tra le protagoniste della serie Big Little Lies, sarà dunque Selina Kylie, ereditando il ruolo di Catwoman da Anne Hathaway ...

Batman : Timothée Chalamet si candida per Robin - : Niccolò Sandroni Timothée Chalamet sarà Robin nel prossimo Batman? L’attore è interessato al personaggio e loda già il film di Matt Reeves Da quando è stato ufficializzato Robert Pattinson per il ruolo di Batman nella prossima trilogia dedicata al Cavaliere oscuro si parla molto del cast che accompagnerà il suo ritorno al cinema. Mentre nelle sale dei cinema arriva il Joker di Todd Phillips, con Joaquin Phoenix protagonista, si ...

The Batman : Jeffrey Wright nel ruolo del commissario Gordon : Con Robert Pattinson ufficialmente ingaggiato per indossare il mantello e il cappuccio in The Batman, il regista Matt Reeves ha aggiunto un nuovo tassello fondamentale. THR riferisce che Jeffrey Wright interpreterà il commissario Jim Gordon, confidente di lunga data di Bruce Wayne all’interno del dipartimento di polizia di Gotham City. La star di Westworld segue le orme dei suoi predecessori nel ruolo interpretato da artisti del calibro di ...

«The Batman» - Christian Bale : «Robert Pattinson è la scelta giusta» : I film di supereroi da non perdereI film di supereroi da non perdereI film di supereroi da non perdereI film di supereroi da non perdereI film di supereroi da non perdereI film di supereroi da non perdereI film di supereroi da non perdereI film di supereroi da non perdereI film di supereroi da non perdereI film di supereroi da non perdereI film di supereroi da non perdereNessuna invidia, nessun risentimento. Christian Bale, al fuoco polemico dei ...

«The Batman» con Pattinson avrà una trama da detective story con tanti super cattivi : Per certi versi, la trama di The Batman sembra quasi il segreto di Pulcinella, eppure ogni indizio o sedicente rivelazione legata al film crea molta eco, soprattutto dopo le prime rivelazioni del suo nuovo interprete e il battage legato al film su suo nemico più pericoloso, Joker, neo-vincitore a Venezia76. Dai tempi dei primi rumors riguardo il possibile casting di Robert Pattinson nel ruolo dell’Uomo Pipistrello, poi confermati ...