The Batman | fuori Jonah Hill dentro Seth Rogen

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Niccolò Sandroni Giorni importanti per il casting di The. Dopo l’ufficialità di Zoë Kravitz,si tira: potrebbe sostituirloIl 13 gennaio prossimo dovrebbero iniziare le riprese di The, il nuovo capitolo sul cavaliere oscuro con protagonista Robert Pattinson e di cui non farà parte. In questi ultime settimane, complice anche il grande successo di Joker,è stato oggetto di particolare interesse. In molti infatti sperano che i nuovi film seguano quanto fatto da Todd Pips e Joaquin Phoenix. Il cast è più nutrito rispetto al film sul pagliaccio criminale e per ora vede partecipare Robert Pattinson, Zoë Kravitz, da poco arrivata con il ruolo di Catwoman, e Jeffrey Wright in quello del Commissario Gordon. Alcuni giorni fa, insieme alla notizia della partecipazione di Wright, è stata comunicata anche quella di...

cinemaniaco_fb : ?????????????? The Batman, Robert Pattinson: 'Bruce Wayne non è un eroe' - nninazenik : RT @batfamstan: pensando nele o abs do pattinson se preparando para the batman - batfamstan : pensando nele o abs do pattinson se preparando para the batman -