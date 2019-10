Tetto al contante | le trappole da evitare dagli acquisti ai regali

Giuseppe Conte - rivolta del M5s e di Teresa Bellanova contro l'abbassamento del Tetto al contante : La manovra economica ha fatto emergere più complessità di quanto preventivato. Nella nottata di lavoro per giungere a una legge di Bilancio adeguata non sono volati solo stracci. I presenti raccontano di un clima tesissimo, in prima linea l'apparentemente pacata Teresa Bellanova. Il neo ministro del

Lotta a evasione - Conte : “Non criminalizza - ma incentiva. Tetto contante? Un segnale”. Di Maio : “Priorità è carcere a grandi evasori” : “Non vogliamo criminalizzare alcuna categoria, ma semplicemente incentivare l’utilizzo della moneta elettronica“. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, commenta ai microfoni del Tg1 il testo varato della nuova legge di Bilancio, aggiungendo che il suo personale obiettivo era quello di arrivare subito al Tetto di 1.000 euro per il contante, ma che comunque “l’importante era dare un segnale”, rendere ...

Manovra : Di Maio - ‘va bene pos e Tetto contante ma no regali a banche’ : Roma, 16 ott. (Adnkronos) – “Per carità, ogni altro strumento”, oltre al carcere per i grandi evasori, “utile a combattere l’evasione fiscale, è ben accetto. Va bene il pos, va bene il tetto al contante, va bene tutto, però lasciatemi dire che ogni misura va adeguata alle peculiarità dell’economia italiana, al nostro tessuto economico/commerciale”. Lo scrive Luigi Di Maio su Fb. “Le cose ...

Superbonus sulle spese con carta - doppia stretta sul Tetto : parte la guerra al contante : Tra decreto fiscale e manovra approvate «salvo intese» dal Consiglio dei ministri raggiunto un compromesso che prevede il Superbonus dal 2021 per chi paga con carta di credito, bancomat o altre modalità tracciabili e il tetto sul contante a 2mila euro e poi a mille euro dal 2022

Manovra - piano Italia Cashless : multe a chi non accetta bancomat e il Tetto al contante torna a 1000 ma in 3 anni : Il tetto al contante cala da 3000 a 2000 euro nel 2020 e 2021, poi scenderà a 1000 euro negli anni successivi. È questa la mediazione che è stata raggiunta nel Cdm sulla Manovra....

Cdm.Tetto contante : 2000 euro - poi a 1000 : 05.10 Il tetto al contante cala da 3000 a 2000 euro nel 2020 e 2021, poi scenderà a 1000 euro negli anni successivi. E' questa la mediazione che è stata raggiunta nel CdM sulla manovra. Lo affermano il premier Giuseppe Conte e il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri al termine del CdM.

Roma, 16 ott. (Adnkronos) – Una riunione fiume quella che va avanti a palazzo Chigi da circa tre ore. "Stiamo discutendo pezzo per pezzo", si apprende da fonti di governo. Ma restano ancora aperti alcuni nodi politici. In particolare, a quanto viene riferito, tra i punti in discussione resta quello del tetto al contante.

Roma, 15 ott. (Adnkronos) – "Quello alla soglia 1000 euro per il contante sarebbe un ritorno. La soglia attuale può essere abbassata. Poi vedremo in Parlamento ma non penso che si tratti di un discorso prioritario". Lo dice Roberto Fico, presidente della Camera, a Cartabianca.

Manovra - Gualtieri : “Pronta - al lavoro su dettagli. Più soldi in busta paga”. Ma non risponde sul Tetto al contante : “Era difficile ma ci siamo riusciti: l’Iva non aumenterà, ci saranno meno tasse sul lavoro e quindi buste paga più alte“. Lo rivendica a margine della Direzione Pd il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, senza però rispondere sui nodi rimasti aperti, compreso quello sul tetto del contante, oggetto di scontro con i renziani di Italia Viva. “Siamo al lavoro sui dettagli”, si limita a dire il titolare del ...

Manovra - Italia Viva contro l'abbassamento del Tetto del contante : altro fronte nel governo : Toh, i renziani ne fanno una giusta. Contrari a tutto - ma che ci stanno a fare in questo governo? - ora si schierano anche contro l'abbassamento del tetto del contante a 1.000 euro. Nel giorno della Manovra, insomma, si apre un'altro fronte. Intenzione dei giallorossi è quella di portare la soglia

Manovra : torna il piano per abbassare il Tetto al contante da 3mila a mille euro : Lo scenario è quello di un consiglio dei ministri che nella serata del 15 ottobre potrebbe dare il via libera solo al Documento programmatico di bilancio, che va inviato a Bruxelles entro la mezzanotte, mentre Decreto fiscale e Ddl d bilancio slitterebbero a un consiglio dei ministri successivo, probabilmente il 21