Terremoto e ricostruzione | in arrivo il decreto legge | ma dove sono finiti i miliardi

Terremoto Centro Italia : “Lunedì Cdm sulla ricostruzione - si va verso il decreto legge” : “La manovra è stata approvata salvo intese, quindi ci sono aspetti su cui possiamo sicuramente ragionare, ma nel Cdm previsto lunedì stiamo lavorando a un decreto legge sul Terremoto, perché dobbiamo accelerare le procedure di ricostruzione“: lo ha detto il premier Giuseppe Conte entrando al vertice europeo rispondendo ad una domanda sulle parole di Di Maio. “Stiamo lavorando – ha proseguito Conte – e confido che ...

Terremoto - Ministro Fioramonti : “imbarazzante” la lentezza della ricostruzione : “La lentezza dello Stato e della macchina burocratica, a tutti i livelli nella ricostruzione, mi imbarazza, mi fa vergognare,” ha dichiarato il Ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti in occasione della presentazione della Settimana della Protezione Civile, riferendosi ai ritardi nella ricostruzione post sisma, da quello dell’Aquila a quello del Centro Italia, sottolineando che, in ogni caso, “in tante scuole ...

Terremoto : Salvini - 'ricostruzione ferma in Umbria ma soldi per alberghi arrivano' : Giano dell'Umbria (Pg), 12 ott. (AdnKronos) - Da tre anni la ricostruzione in Umbria è ferma "però qualcuno i milioni di euro se li è presi per sistemare i suoi alberghi". Lo ha affermato Matteo Salvini, nel corso di un comizio a Giano dell'Umbria.

Corriere Umbria : Bianconi (Pd-M5S) avrebbe ricevuto 6 mln per ricostruzione post Terremoto : Nella giornata di oggi il Corriere dell'Umbria ha reso note alcune vicende relative a Vincenzo Bianconi, imprenditore candidato alla presidenza dell'Umbria alle prossime elezioni regionali. Le carte sono state fornite da Nicola Alemanno, attuale sindaco di Norcia e membro del partito di Forza Italia, e inchioderebbero il candidato civico sostenuto dal Pd e dai Cinque Stelle. La ricostruzione di Norcia Vincenzo Bianconi, imprenditore italiano e ...

Elezioni Umbria - quasi sei milioni di euro della ricostruzione post Terremoto alle aziende del candidato presidente di Pd e M5s : Più dell’80% dei fondi per la ricostruzione post terremoto di Norcia sono finite alle società di Vincenzo Bianconi. Il candidato governatore dell’Umbria sostenuto dal Pd e Movimento 5 stelle è a capo di un gruppo di aziende attive nella ricezione turistica. In totale sono quasi sei milioni i fondi pubblici arrivati per ristrutturare gli hotel di proprietà dei Bianconi. Altri due milioni e mezzo, invece, sono stati erogati in cambio ...

Terremoto Centro Italia - Anci : “Ecco le nostre proposte per la ricostruzione” : “Una governance efficace che veda le regioni del Centro Italia colpite dal sisma 2016 protagoniste, insieme alle Anci regionali in rappresentanza dei Comuni del cratere, al tavolo di gestione che si occupa della ricostruzione; rimodulazione della legge 189 integrata in un unico testo per non avere provvedimenti ancorati a decreti diversi; semplificazione normativa per la ricostruzione delle opere pubbliche, per procedere rapidamente come ...

Terremoto Centro Italia : dai Comuni del cratere una proposta di legge speciale per ricostruzione : Una proposta di legge speciale per la ricostruzione dei territori del Centro Italia colpiti dal Terremoto del 2016. È il tema dell’incontro ad Amatrice, che punta a ratificare un documento universale finalizzato alla proposta di una legge speciale per la ricostruzione nei luoghi del cratere di Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, da presentare all’attenzione del Governo e dei due rami del Parlamento. L’iniziativa, promossa dal ...

Terremoto Centro Italia : “Urgente un responsabile per la ricostruzione” : “La delega alla ricostruzione è scomparsa dai radar del governo. Ho avuto conferma ieri sera direttamente da Crimi che non conserverà la delega alla Ricostruzione, e che neanche lui sa chi se ne occuperà. Chiedo al Presidente del Consiglio di individuare subito un nuovo responsabile perché le regioni, le province, i comuni, i cittadini hanno bisogno di un interlocutore univoco”: così il Presidente della Regione Abruzzo, Marco ...

Terremoto Centro Italia - Giuseppe Conte sulla ricostruzione : “Da dicembre non concederemo più proroghe alle domande” : “Il governo non è intenzionato a concedere nuove proroghe” per presentare le domande per la ricostruzione privata. Così il premier Giuseppe Conte nella sua prima visita ufficiale nelle aree colpite dal Terremoto del Centro Italia del 2016. “Dobbiamo iniziare a dire alle popolazioni interessate – prosegue – che a dicembre scadono i termini per la presentazione delle domande, in particolare per i danni ...

Terremoto Centro Italia - prima visita di Conte : “Domande ricostruzione privata troppo lente : ora stop alle proroghe. Definire interventi” : Arquata del Tronto, poi Accumoli e infine Castelsantangelo sul Nera. La prima visita ufficiale del presidente del Consiglio, come capo del nuovo esecutivo M5s-Pd, come aveva promesso, è nelle zone colpite dal sisma del 2016. Con Giuseppe Conte, nel breve tour tra i paesi più colpiti, ci sono anche Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile e Piero Farabollini, commissario straordinario per la ricostruzione, succeduto a Paola De Micheli, ...

Ritardi nella ricostruzione post Terremoto in Umbria - scatta l’inchiesta della Corte dei Conti : La ricostruzione post terremoto del 2016 nel centro Italia ha subito evidenti Ritardi, come hanno segnalati a più riprese cittadini e comitati delle zone terremotate. Ora la procura regionale umbra della Corte dei Conti ha deciso di avviare un fascicolo di indagine per accertare eventuali danni all'erario causati dai Ritardi.Continua a leggere

Terremoto Centro Italia : la Corte dei Conti indaga sulla ricostruzione : La Corte dei Conti, nell’ambito del parere necessario per la registrazione definitiva dei provvedimenti, ha richiesto chiarimenti e approfondimenti alla struttura commissariale per la ricostruzione post sisma su alcuni aspetti di quattro delle ultime ordinanze emesse. A informare l’Ufficio speciale della ricostruzione Marche delle osservazioni mosse dalla magistratura contabile romana sulle ordinanze, è stato il commissario Piero ...