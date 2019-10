Terremoto avvertito in provincia di Catania | epicentro alle pendici dell’Etna DATI e

Terremoto M. 4.5 in California : avvertito in tutta l’area della Baia di San Francisco e nella Central Valley. L’analisi : Alle 22:30 (ora locale) del 14 ottobre, un Terremoto di magnitudo 4.5 vicino alla città di Pleasant Hill ha scosso tutta la Baia di San Francisco, in California. “Circa 70.000 persone da Santa Rosa a Salinas e Sacramento hanno risposto al questionario online dell’USGS “Did You Feel It?”, riporta un’analisi dell’evento condotta da Ross S. Stein, scienziato emerito dell’U.S. Geological Survey e cofondatore di Temblor, che riportiamo di seguito. ...