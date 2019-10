Terremoto a largo di Palermo | trema anche la provincia di Catania

Terremoto in Calabria - epicentro al largo di Crotone : magnitudo 3.7 : Scossa avvertita alle 13:54 nella provincia di Crotone. Numerose le segnalazioni dai residenti. Si è trattato di un sisma magnitudo ML 3.7 rilevato sulla Costa Ionica Crotonese ad una profondità di 9 km.Continua a leggere

Terremoto Sicilia : scossa di magnitudo 3 - 8 vicino Panarea - al largo delle isole Eolie : Il sisma è stato registrato alle ore 22:42 con epicentro nei pressi di Panarea, in provincia di Messina. La profondità stimata è stata di circa 297.3 Km.

Trema la Sicilia - Terremoto al largo delle Eolie : Una scossa di terremoto è stata avvertita dai sismografi dell’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia oggi in Sicilia. Il sisma è stato localizzato dalla sala operativa al largo di Vulcano, isola dell’arcipelago delle Eolie, in provincia di Messina. La scossa di terremoto al largo delle Eolie è stata registrata dall’Ingv di Roma alle 16,11 (ora italiana). Il terremoto è stato ha avuto una magnitudo 2.9. Nel dettaglio, ...

Un Terremoto magnitudo ML 3.1 si è verificato sulla Costa Ligure Occidentale (Imperia) alle 12:13:47, ad una profondità di 22 km. L'evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.

Un terremoto magnitudo 4.8 è stato registrato alle 00:12 UTC dall'Istituto geofisico statunitense USGS al largo di Porto Rico: l'epicentro del sisma è stato localizzato a 65 km a nord da San Antonio (Aguadilla), a 12 km di profondità. Nella stessa area ieri era stato registrato un altro evento, magnitudo 6, che non ha causato danni.

Forte scossa di Terremoto a largo di Creta - sisma intenso anche in Turchia. Paura a Istanbul : Attività sismica decisamente marcata negli ultimi giorni in Europa, soprattutto sull'asse Italia-Balcani-Turchia, con diverse scosse di intensità medio-alta, localmente anche in grado di creare...

Una Forte scossa di terremoto magnitudo mb 5.3 si è verificata al largo dell'isola di Creta alle 09:48:59 ora italiana (10:48:59 ora locale), ad una profondità di 19 km. Il sisma è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.

Al largo di Durazzo - in Albania - ci sono state due scosse di Terremoto sentite anche in Puglia : Alle 16 al largo di Durazzo, in Albania, ci sono state due scosse di terremoto a distanza di dieci minuti l’una dall’altra: la prima di magnitudo 5.8, la seconda di 5.3. Le due scosse sono state sentite anche in Puglia,

Un terremoto di magnitudo 5.9 sulla scala Richter ha avuto luogo oggi al largo dell'isola di Halmahera, in Indonesia: lo riferisce l'istituto geologico statunitense USGS. L'epicentro è stato individuato a una profondità di 10 chilometri. Al momento non si hanno informazioni di vittime o feriti.

Un terremoto magnitudo ML 3.4 si è verificato al largo della costa nordoccidentale della Calabria (Cosenza) alle 12:24:13, ad una profondità di 108 km. L'evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma ed è stato preceduto, nella medesima area, alle 04:57, da una scossa magnitudo 4.2.

Una forte scossa di Terremoto di magnitudo 4.2 è stato registrato alle 4.57 al largo della costa della provincia di Cosenza in Calabria. L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia

