Terremoto a Catania | nella notte scossa di magnitudo 3 3 alle pendici dell’Etna

Un Terremoto magnitudo ML 3.3 si è verificato a un km nord da Milo (Catania) alle 03:06:07, ad una profondità di 9 km. L'evento è stato localizzato nell'area delle pendici orientali dell'Etna, dalla Sala Operativa INGV-OE (Catania). Non si segnalano danni a persone o cose.