Terni | mangia risotto con funghi velenosi | anziana muore dopo una settimana di agonia

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 18 ottobre 2019) A stroncarla è stata l'amanita falloide, un fungo che chiunque abbia frequentato un corso micologico ha imparato a riconoscere a prima vista e a tenere a debita distanza. Così non è stato, purtroppo, nel caso di Giorgia Raschi, 74enne residente a Labro, comune in provincia di Rieti, ma originaria di Rimini, che lascorsa con il marito ha raccoltonei boschi locali per poi riportare una grave intossicazione. All'ospedale Santa Maria di, con lei, sono finiti il marito e il figlio 50 enne, tuttora ricoverati. La donna non ce l'ha fatta, è deceduta martedì scorso ma se ne è avuta notizia ieri.conletale Una passeggiata nei boschi della Valnerina, è culminata in tragedia. Più di unafa, Giorgia Raschi era stata a fare una gita con il marito in cerca di. Nel loro cestino di raccoglitori improvvisati, tracommestibili sono ...

ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #Terni, mangia risotto con funghi velenosi e muore dopo 7 giorni di agonia: marito gravissimo - gaetanomaisto : RT @RassegnaZampa: #Terni, mangia risotto con funghi velenosi e muore dopo 7 giorni di agonia: marito gravissimo - RassegnaZampa : #Terni, mangia risotto con funghi velenosi e muore dopo 7 giorni di agonia: marito gravissimo -