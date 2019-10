Termini Imerese | al via il Corso di Archeologia Cristiana e Bizantina

Rifiuti : allarme M5S - 'all'Ecox di Termini Imerese quantità superiori a consentito' (2) : (AdnKronos) - "Questa situazione - commenta Trizzino - è il frutto di una gestione che rincorre le continue emergenze. Sebbene il presidente Musumeci dica di voler ridare al pubblico la gestione dei Rifiuti , in verità si sta unicamente favorendo il privato. A Termini , come Catania o Alcamo, ci sono

Rifiuti : allarme M5S - ‘all’Ecox di Termini Imerese quantità superiori a consentito’ (2) : (AdnKronos) – “Questa situazione – commenta Trizzino – è il frutto di una gestione che rincorre le continue emergenze. Sebbene il presidente Musumeci dica di voler ridare al pubblico la gestione dei Rifiuti , in verità si sta unicamente favorendo il privato. A Termini , come Catania o Alcamo, ci sono impianti che ricevono Rifiuti da altre città. Questo perché tutti gli impianti pubblici negli anni sono stati gestiti ...

Ex Termini Imerese - inchiesta su Blutec : nuovo sequestro da 16 milioni. Anche il 100% delle azioni della capogruppo Metec : Sedici milioni di euro sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza di Palermo nell’ambito dell’indagine sulla Blutec , la società che ha rilevato lo stabilimento ex Fiat di Termini Imerese . Il decreto di sequestro riguarda Anche il 100% delle azioni della Metec spa, capogruppo di proprietà dell’indagato Roberto Ginatta. La Metec è una storica azienda del settore della produzione di componentistica automotive, nata ...

Blutec : eurodeputato FI scrive a Mattarella - ‘salvare lavoratori Termini Imerese’ : Palermo, 4 set. (AdnKronos) – Con una lettera indirizzata al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, l’eurodeputato di Forza Italia Giuseppe Milazzo lancia un appello per i lavoratori dell’ex stabilimento Fiat di Termini Imerese. “Presidente – scrive Milazzo – stiamo parlando di lavoratori per i quali non esistono più certezze. Ogni giorno che passa si affievolisce la speranza di poter tornare, in ...