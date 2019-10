Tennis | Milano ospita a novembre le Red Bull Next Gen Open World Finals | ecco tutto

Fonte : sportfair

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Otto giovani promesse delinternazionale si sfideranno dal 5 al 9quello che c’è da sapere Mancano ormai pochi giorni alle RedGen, le finali del dinamico torneo singolare maschile riservat ai giocatori diunder 21, realizzato da Rede ATP. L’appuntamento è previstoadal 5 al 9, in contemporanea con le attesissimeGendell’ATPTour 2019. Due location di competizione per tante emozioni: martedì 5 e mercoledì 6, lo Sporting3 vedrà i giocatori sfidarsi nella prima fase del torneo giovedì 7, venerdì 8 e sabato 9, sarà invece il Palalido Allianz Cloud, stessa bellissima location delleGenATP, adre i giovaniti internazionali. Sono già stati individuati 7 degli 8 talentuosi giocatori che prenderanno parte al torneo il prossimo ...

