Tennis | Jannik Sinner | “Sono molto contento per aver raggiunto la semifinale”

Fonte : oasport

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Appena terminato il match contro l’americano Frances Tiafoe, vinto 6-4 3-6 6-3 e che gli ha dato in regalo la semifinale al torneo ATP 250 di Anversa,si è dimostrato particolarmente felice del risultato ottenuto. Queste le dichiarazioni delta di San Candido nell’intervista immediatamente successiva al suo successo, svolta direttamente sul campo: “Ringrazio per la wild card ricevuta, oggi ho giocato bene, ma non è stato semplice chiudere il match. Ho servito bene nei momenti importanti, sonoperla semifinale. Ho cercato di giocare in profondità, aspettando la palla giusta per venire a rete: alcune volte è andata bene, altre volte no. Ilè diverso dallo sci, ma forse qualcosa di simile nei movimenti c’è. E’ incredibile giocare qui, il calore del pubblico è bellissimo. Grazie a tutti. A ...

SuperTennisTv : ?? Jannik spaziale! ?? Sinner centra per la prima volta i quarti di un torneo #ATP superando Monfils per 6-3 6-2! ??… - SuperTennisTv : Ingresso nella top 100 ? Prima semifinale #ATP in carriera ? ??Jannik #Sinner esplosivo ad Anversa: 6-4 3-6 6-3 a… - SkySport : ? #UltimOra #Tennis ?? #Atp #Anversa, Jannik #Sinner è in semifinale ? Battuto Frances #Tiafoe 6-4, 3-6, 6-3 ???? Il 1… -