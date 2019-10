Tennis | ATP Vienna 2019 | Daniil Medvedev rinuncia anche al torneo austriaco Matteo

Fonte : oasport

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Il russo, vincitore del Masters 1000 di Shanghai, ha annunciato che non prenderà parte all’ATP 500 di(Austria) in programma la prossima settimana (21-27 ottobre). Il russo, trionfatore in Cina e vittorioso di 29 delle ultime 32 partite disputate, totalizzando 6 finali consecutive (ivi compresa quella allo US Open), vuol prendersi una pausa per arrivare pronto ai tornei più prestigiosi in calendario, ovvero il Masters 1000 di Parigi-Bercy, le ATP Finals a Londra e la Coppa Davis. Una buona notizia perBerrettini (n.8 dell’ATP Race e in lizza per la qualificazione allondinese). L’azzurro, infatti, sarà testa di serie n.3 dell’ATP, preceduto solo dal padrone di casa Dominic Thiem (sconfitto daa Shanghai) e dal russo Karen Khachanov. Un rivale in meno per le aspirazioni ambiziose dell’azzurro, desideroso ...

