Tennis | ATP Stoccolma 2019 | semifinali Sugita-Shapovalov e Krajinovic-Carreno Busta

Tennis - ATP 250 Mosca 2019 : i risultati di venerdì 18 ottobre. Cilic avanti col brivido - ok Rublev. Seppi elimina Lajovic - trova Mannarino : Si allinea alle semifinali il tabellone dell’ATP 250 di Mosca, e lo fa con un mix di conferme, brividi, sorprese, ritorni e rivincite che rende questo weekend molto intenso, particolare e piacevole da seguire. Per i colori italiani, innanzitutto, è il giorno di un grande Andreas Seppi, che elimina il russo Karen Khachanov, numero 2 del seeding e 9 del mondo, con il punteggio di 3-6 6-3 6-3. Si tratta della sua decima vittoria contro un top ...

ATP Anversa – Murray in semifinale : il Tennista scozzese supera Marius Copil al terzo set : Andy Murray accede alla semifinale dell’ATP di Anversa: il tennista scozzese supera il romeno Marius Copil al terzo set Dopo 2 ore e 38 minuti di match Andy Murray accede alla semifinale dell’ATP di Anversa. Il tennista scozzese, attuale numero 243 al mondo in seguito al ritorno dal lungo infortunio all’anca, è riuscito a superare in tre set il romeno Marius Copil. Murray si è imposto con il punteggio di 6-3 / 6-7 (7-9) / 6-4.L'articolo ...

Tennis - ATP 250 Mosca 2019 : un fantastico Andreas Seppi vola in semifinale! Karen Khachanov battuto in tre set : Splendida vittoria di Andreas Seppi nei quarti di finale del torneo ATP 250 di Mosca. Il bolzanino, che vinse la Kremlin Cup nel 2012, torna in semifinale per la quarta volta (seconda consecutiva) nella capitale russa battendo in rimonta il numero 2 del tabellone, il russo Karen Khachanov, con il punteggio di 3-6 6-3 6-3. Una prova di altissimo valore, quella di Seppi, che dimostra come a 35 anni sia ancora perfettamente in grado di far capire ...

Tennis : Jannik Sinner è il più giovane italiano a raggiungere una semifinale ATP nella storia : Continua a essere il ragazzo dei primati, Jannik Sinner, che ne aggiorna in continuazione per ogni passo che fa nel circuito ATP. Con la vittoria di oggi ai quarti dell’ATP di Anversa, infatti, il diciottenne di San Candido diventa il più giovane italiano della storia a raggiungere una semifinale in un torneo del circuito maggiore. Con i suoi 18 anni e 2 mesi, infatti, supera il primato di Diego Nargiso, che nel 1988 (quando ancora ...

Tennis - ATP Anversa 2019 : Jannik Sinner inarrestabile! Batte anche Frances Tiafoe e conquista la sua prima semifinale : Jannik Sinner non si ferma più! Il 18enne altoatesino ha conquistato ad Anversa la sua prima semifinale della carriera in un torneo ATP. Decisiva la vittoria contro l’americano Frances Tiafoe, numero 53 del mondo, in tre set con il punteggio di 6-4 3-6 6-3 dopo un’ora e quarantatré minuti di gioco. Un successo che permette all’altoatesino di entrare virtualmente tra i primi cento del mondo, anche se per la certezza di essere ...

Tennis - ATP Vienna 2019 : Jannik Sinner riceve una wild card e sarà al via del torneo austriaco : Jannik Sinner è finito al centro della scena per aver sconfitto il n.13 del mondo Gael Monfils negli ottavi di finale dell’ATP di Anversa (Belgio). L’azzurrino ha espresso un gioco scintillante e, da questo punto di vista, la wild card ricevuta è stata sfruttata come meglio non si sperava. Oggi, il 18enne della Provincia di Bolzano se la vedrà contro lo statunitense Frances Tiafoe e le difficoltà saranno anche in questo caso ...

Tennis - ATP Anversa 2019 : Jannik Sinner atteso alla prova del nove contro Tiafoe. Si sogna l’accesso alle semifinali : No, questo proprio non ce l’aspettavamo. Alzi la mano chi avrebbe potuto immaginare che Jannik Sinner potesse battere il n.13 del mondo Gael Monfils nel secondo turno dell’ATP di Anversa. Eppure, tutto questo è avvenuto e non è stato frutto del caso. Se è vero che la forma del francese non era al 100%, al tempo stesso Jannik ha giocato con una maturità e una facilità a tratti disarmanti. Solidissimo da fondo e con una profondità di ...

Tennis : Andrea Gaudenzi prossimo presidente dell’ATP? L’ex giocatore faentino favorito per la successione di Kermode : Andrea Gaudenzi e il Tennis potrebbero incontrarsi nuovamente ma in una veste un po’ diversa. L’ex giocatore azzurro, che fu n.18 del mondo nel 1995 e rappresentò un riferimento sulla terra rossa e nelle sfide di Coppa Davis, potrebbe essere il successore di Chris Kermode alla presidenza dell’ATP. L’attuale n.1 del circuito internazionale infatti non sarà riconfermato per via di alcune divergenze con il sindacato dei ...

Tennis - ATP Vienna 2019 : Daniil Medvedev rinuncia anche al torneo austriaco. Matteo Berrettini sarà testa di serie n.3 : Il russo Daniil Medvedev, vincitore del Masters 1000 di Shanghai, ha annunciato che non prenderà parte all’ATP 500 di Vienna (Austria) in programma la prossima settimana (21-27 ottobre). Il russo, trionfatore in Cina e vittorioso di 29 delle ultime 32 partite disputate, totalizzando 6 finali consecutive (ivi compresa quella allo US Open), vuol prendersi una pausa (dopo aver dato forfait anche all’ATP di Mosca) per arrivare pronto ai ...

Tennis - ATP Anversa 2019 : Tiafoe l’avversario di Sinner nei quarti. Avanza Murray - fuori Schwartzman e Goffin : Oltre allo straordinario incontro vinto da Jannik Sinner contro il francese Gael Monfils, 13° Tennista del mondo e testa di serie numero 1 del torneo, si sono disputati altri quattro incontri del secondo turno dell’ATP 250 indoor di Anversa. La cronaca del match di Jannik Sinner – L’altoatesino a un passo dai primi 100 Sarà Frances Tiafoe l’avversario di Sinner nei quarti di finale, oggi lo statunitense numero 5 tra i NextGen ha battuto in ...

