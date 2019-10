Tennis | ATP Anversa 2019 | si ripete la sfida degli US Open tra Wawrinka e Sinner

Fonte : oasport

(Di sabato 19 ottobre 2019) Nelle semifinali dell’ATP 250 indoor disirà latra Jannike Stanche c’è già stata al primo turnoultimi US. Oggi lo svizzero testa di serie numero 4 ha sconfitto in tre set in due ore e 17 minuti il francese Gilles Simon e ora giocherà contro il 18enne altoatesino di Sesto Pusteria che ha battuto poco meno di due mesi fa in quattro set a Flushing Meadows. L’altra semifinale si giocherà invece tra il britannico ex numero 1 del mondo Andy Murray e il giovane francese Ugo Humbert anch’essi vincitori in tre set rispettivamente sul romeno poveniente dalle qualificazioni Marius Copil in due ore e 38 minuti e l’argentino numero 5 del seeding Guido Pella in due ore e 27 minuti. Di seguito i risultati dall’alto in basso del tabellone. Quarti di finale (WC) Jannik(ITA) b. Frances Tiafoe (USA) 6-4 3-6 6-3 (4, WC) Stan(SUI) b. ...

SuperTennisTv : ?? Jannik spaziale! ?? Sinner centra per la prima volta i quarti di un torneo #ATP superando Monfils per 6-3 6-2! ??… - SuperTennisTv : Ingresso nella top 100 ? Prima semifinale #ATP in carriera ? ??Jannik #Sinner esplosivo ad Anversa: 6-4 3-6 6-3 a… - SkySport : ? #UltimOra #Tennis ?? #Atp #Anversa, Jannik #Sinner è in semifinale ? Battuto Frances #Tiafoe 6-4, 3-6, 6-3 ???? Il 1… -