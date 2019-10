Tennis | ATP Anversa 2019 | Jannik Sinner atteso alla prova del nove contro Tiafoe Si

Fonte : oasport

(Di venerdì 18 ottobre 2019) No, questa proprio non ce l’aspettavamo. Alzi la mano chi avrebbe potuto immaginare chepotesse battere il n.13 del mondo Gael Monfils nel secondo turno dell’ATP di. Eppure, tutto questo è avvenuto e non è stato frutto del caso. Se è vero che la forma del francese non era al 100%, al tempo stessoha giocato con una maturità e una facilità a tratti disarmanti. Solidissimo da fondo e con una profondità di pimpressionante, il 18enne della Provincia di Bolzano ha fatto vedere, come si suol dire, i sorci verdi al rivale, incapace di trovare una soluzione ai colpi sfoggiati dal giovanissimota del Bel Paese. L’impresa si è così compiuta ed è stata accettata con calma e sangue freddo da, come fanno i grandi campioni. Con questo risè vicinissimo al suo traguardo stagionale: la top-100. Attualmente l’italiano ...

