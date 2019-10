Tennis | Andrea Gaudenzi prossimo presidente dell’ATP? L’ex giocatore faentino favorito

Tennis - WTA Lussemburgo 2019 : Camila Giorgi sconfitta al primo turno da Andrea Petkovic. L’azzurra out in tre set : Un rientro amaro quello di Camila Giorgi nel circuito WTA. L’azzurra, condizionata in questa stagione da alcuni problemi al polso, ha ripreso la propria attività agonistica nel primo turno del WTA in Lussemburgo e purtroppo è arrivata la sconfitta per mano della tedesca Andrea Petkovic (n.75 del mondo). 0-6 6-4 6-4 lo score in favore della teutonica in un confronto che ha avuto un andamento antitetico: nel primo parziale si è assistito al ...

Tennis - ATP Mosca 2019 : Andreas Seppi piega Christian Garin e va al secondo turno : Bella impresa di Andreas Seppi nel primo turno del torneo ATP 250 di Mosca: su cemento indoor russo l’azzurro piega dopo due ore e 45 minuti di aspra battaglia il cileno Christian Garin, numero 5 del seeding, con lo score di 3-6 7-6 (2) 7-6 (4) ed ora affronterà al secondo turno il vincente della sfida, che si giocherà domani, tra lo spagnolo Roberto Carballes Baena ed il lituano Ricardas Berankis. Il primo set non inizia al meglio per ...

Tennis – Andreas Seppi - primo figlio in arrivo! Fognini ironizza sui social : “allora ti funziona…” [FOTO] : Andreas Seppi annuncia su Instagram l’arrivo del primo figlio con la compagna Michela: Fognini ironizza fra i commenti Andreas Seppi diventerà presto papà. Il Tennista altoatesino ha annunciato ai fan di Instagram la lieta notizia, postando una foto con la moglie Michela e la didascalia: “ci sentiamo benedetti e pronti per una nuova avventura… la nostra famiglia sta crescendo“. Fra i tanti commenti di auguri spicca ...

Tennis - ATP Zhuhai 2019 : Andreas Seppi eliminato ai quarti da Roberto Bautista Agut : SI ferma ai quarti di finale la corsa di Andreas Seppi nel torneo ATP 250 di Zhuhai: sul cemento cinese l’azzurro cede alla testa di serie numero due del tabellone di singolare, l’iberico Roberto Bautista Agut, che si impone in un’ora e venti minuti di gioco, con un duplice 6-2. Nel primo set i primi tre giochi sono combattutissimi, con Seppi che spreca un break point nel game d’apertura ed altre tre nel terzo, mentre ...

Tennis - ATP 250 Zhuhai 2019 : Tsitsipas si ritira - de Minaur batte Murray - Andreas Seppi ai quarti : Si sono conclusi oggi gli incontri di secondo turno al torneo ATP 250 di Zhuhai, in Cina, che perde la sua prima testa di serie e mette in scena un paio di battaglie non di poco conto. Andiamo a vedere quanto accaduto nei sei match odierni. Partendo dalla parte alta del tabellone, è subito da registrare l’uscita di scena per ritiro del greco Stefanos Tsitsipas. Il numero 7 del mondo, infatti, si deve arrendere sul punteggio di 6-3 5-7 ...

Tennis - ATP 250 Zhuhai 2019 : Tsitsipas si ritira - de Minaur batte Murray - Andreas Seppi ai quarti : Si sono conclusi oggi gli incontri di secondo turno al torneo ATP 250 di Zhuhai, in Cina, che perde la sua prima testa di serie e mette in scena un paio di battaglie non di poco conto. Andiamo a vedere quanto accaduto nei sei match odierni. Partendo dalla parte alta del tabellone, è subito da registrare l’uscita di scena per ritiro del greco Stefanos Tsitsipas. Il numero 7 del mondo, infatti, si deve arrendere sul punteggio di 6-3 5-7 ...

Tennis - ATP Zhuhai 2019 : Andreas Seppi lotta e piega in tre set Zhang. L’azzurro ai quarti di finale : Andreas Seppi vince con determinazione e con coraggio la sua battaglia e accede ai quarti di finale dell’ATP di Zhuhai (Cina). L’azzurro ha sconfitto il padrone di casa Zhizhen Zhang (n.224 del mondo) con il punteggio di 7-6 (4) 4-6 7-6 (8) in un match che ha sfiorato le tre ore di gioco (2 ore e 44 minuti) nel quale l’altoatesino ha mostrato, come si suol dire, gli attributi riuscendo a spuntarla. Seppi se la vedrà, dunque, ...

Tennis - ATP Zhuhai 2019 : Andreas Seppi liquida Nick Kyrgios in due set e accede agli ottavi di finale : Andreas Seppi dalla Cina con furore. L’altoatesino accede agli ottavi di finale dell’ATP di Zhuhai sconfiggendo l’australiano Nick Kyrgios (n.27 del mondo) con il punteggio di 7-6 6-1 in 1 ora e 6 minuti di partita. Un Seppi solido ha prevalso nei confronti dell’eccentrico australiano che, perso il primo parziale, è praticamente uscito da solo dalla partita, agevolando il compito all’azzurro, abile ad approfittarne. ...

Tennis - WTA New York 2019 : Camila Giorgi ai quarti di finale - rimontata e battuta Andrea Petkovic : Nel secondo turno del WTA International sul cemento di New York, denominato NYJTL Bronx Open, Camila Giorgi approda ai quarti di finale battendo dopo quasi tre ore di battaglia la tedesca Andrea Petkovic col punteggio di 3-6 7-5 7-6. Due break nel terzo e nel nono game decidono il primo set a favore di Petkovic che se lo aggiudica in 33 minuti senza concedere neanche una palla break e cedendo solo tre punti sulla propria battuta. Camila perde ...

Tennis - ATP Winston-Salem 2019 : i risultati di domenica 18 agosto. Fuori Andreas Seppi - avanza Robin Haase : Prima giornata di incontri per il torneo ATP 250 di Winston Salem: sul cemento outdoor statunitense in casa Italia si registra la sconfitta dell’unico azzurro impegnato, Andreas Seppi, contro la wild card boema Tomas Berdych, che si impone con lo score di 6-1 3-6 6-3 in un’ora e 45 minuti. Negli altri quattro incontri disputati arrivano i successi dell’olandese Robin Haase, che batte per 6-4 7-6 (3) il padrone di casa, lo ...