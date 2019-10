Temptation Island Vip 2019 | le prime parole di Alex Belli e Delia Duran dopo il reality

Temptation Island Vip - Simone e Chiara : il grande passo - l’annuncio : Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito pronti per il grande passo Sono usciti insieme da Temptation Island Vip e da allora non smettono di mostrarsi più affiatati che mai, Chiara e Simone, la coppia di giovanissimi, 23 anni lui e 21 lei, che continua a far sognare i fan più romantici. La lontananza fa spegnere i […] L'articolo Temptation Island Vip, Simone e Chiara: il grande passo, l’annuncio proviene da Gossip e Tv.

Serena Enardu dopo Temptation Island Vip : l’allenamento è hot. E lei davvero ‘esplosiva’ : Tra le protagoniste assolute di questa seconda edizione di Temptation Island Vip c’è sicuramente Serena Enardu. Per l’ex tronista di Uomini e Donne l’esperienza al docu-reality dei sentimenti è finita male: lei e Pago, il cantante con cui stava insieme da quasi 7 anni, sono usciti dal villaggio separati. dopo 21 giorni lontani, il falò di confronto finale è servito a smascherare rancori e incomprensioni che da tempo segnavano il loro rapporto, ...

Temptation Island Vip - Serena Enardu : ‘Io e Pago dopo il falò abbiamo pianto insieme’ : “Con la fine del rapporto è andato via un pezzo della mia vita”. Serena Enardu commenta così l’esito che ha avuto la sua esperienza a Temptation Island Vip, il programma a cui ha partecipato con Pago. I due al termine di un sofferto falò di confronto si sono detti addio e ora la ex tronista si confessa al settimanale Uomini e donne magazine. Perché Serena Enardu ha partecipato a Temptation Island Vip Come riporta il sito ...

“Li denuncerò tutti!” Quello che sta capitando a Silvia Maturani dopo Temptation Island è criminale. La situazione : Silvia Tirado, anche se all’anagrafe è Silvia Maturani è stata vittima di insulti dopo la sua partecipazione a Temptation Island Vip. Lo ha denunciato lei stessa su Instagram Stories, dichiarando che provvederà ad azioni legali contro coloro che le hanno rivolto i commenti più inqualificabili. In sua difesa, è intervenuto il fidanzato Gabriele Pippo. È lui a difenderla, giustamente: “L’insulto che preferite dirmi è scimmia, come insulto ...

Temptation Island Vip - Silvia Tirado insultata : “Andrò alla polizia” : Silvia Tirado dopo Temptation Island Vip offesa sui social: la sua reazione In questi ultimi giorni Silvia Tirado è stata presa di mira sui social da diversi hater, i quali, oltre che a contestarla per il modo in cui si è comportata a Temptation Island Vip di Alessia Marcuzzi, l’hanno anche insultata gravemente. E dopo tante offese, poco fa la fidanzata di Gabriele Franco, su instagram, è sbottata nel vero senso della parola. Cosa ha ...

Uomini e Donne - anticipazioni : Pago e Serena Enardu da Temptation Island VIP in studio : Arrivano nuove succulente anticipazioni sulle prossime puntate di Uomini e Donne che lascerà spazio al post Temptation Island VIP e quindi alle ospitate delle coppie che hanno animato la seconda edizione del reality show. Presto vedremo anche Pago e Serena Enardu, senza ombra di dubbio la coppia più altalenante di questa stagione.Il vicolo delle news ha riferito cosa è successo durante la registrazione avvenuta ieri, 16 ottobre 2019. I due ...

Choc dopo Temptation Island Vip - atti di razzismo contro Silvia Tirado. E Gabriele Franco perde la testa : Temptation Island Vip ha vissuto il suo epilogo ormai da giorni. L’unica coppia scoppiata è stata, alla fine, quella di Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti il terreno di confronto dei quali si è spostato poi nel salotto di Uomini e Donne. A destare le critiche maggiori però è stata la storia di Silvia Tirado e Gabriele Franco. Una storia con molti punti d’ombra ma che non giustifica nel modo più assoluto quanto capitato a Silvia Tirado, ...

Chiara e Simone dopo Temptation Island : il peggio è passato - coppia al settimo cielo : Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito insieme dopo Temptation Island Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito sono usciti insieme dopo Temptation Island Vip, e lo hanno fatto nel migliore dei modi perché lui al falò di confronto le è corso incontro dopo averla vista, l’ha abbracciata, baciata e poi, chiamato a risedersi da Alessia Marcuzzi assieme a […] L'articolo Chiara e Simone dopo Temptation Island: il peggio è passato, coppia al ...

Temptation Island Vip - Serena Enardu : ‘Io e Pago dopo il falò abbiamo pianto insieme’ : “Con la fine del rapporto è andato via un pezzo della mia vita”. Serena Enardu commenta così l’esito che ha avuto la sua esperienza a Temptation Island Vip, il programma a cui ha partecipato con Pago. I due al termine di un sofferto falò di confronto si sono detti addio e ora la ex tronista si confessa al settimanale Uomini e donne magazine. Perché Serena Enardu ha partecipato a Temptation Island Vip Come riporta il sito ...

Serena Enardu sul single Alessandro : 'Desideravo conoscerlo fuori da Temptation Island' : Chiusa definitivamente la lunga storia d'amore con Pago, Serena Enardu potrebbe aver deciso di approfondire la conoscenza di Alessandro Graziani, il single con il quale ha condiviso l'esperienza di Temptation Island Vip. Al giornalista che le ha chiesto come mai avesse deciso di incontrare il bel tentatore subito dopo aver lasciato il fidanzato al falò, l'ex tronista di Uomini e Donne ha fatto sapere che lui era l'unico che desiderava vedere in ...

“In quel momento…”. Serena Enardu lo ha confessato dopo Temptation Island : cosa c’è con il tentatore Alessandro : Mercoledì 16 ottobre 2019 si sono registrate le nuove puntate del trono classico di Uomini e Donne. Ospiti in studio, Serena Enardu e Pago, reduci della recente avventura di Temptation Island Vip 2. La coppia, come è noto, si è detta addio nel lungo confronto al falò dell’ultima puntata e le loro vicende sono state quelle più discusse e seguite dell’intera edizione. dopo l’ultima puntata di Temptation Island Vip Serena Enardu ha rotto il ...

Pippo Franco : “Gabriele a Temptation Island Vip? È stato un patema d’animo” : “La tv ormai non mi appartiene più”, ha spiegato Pippo Franco in una intervista a Radio Cusano Campus, cui ha rivelato di aver comunque seguito Temptation Island Vip per la partecipazione del figlio Gabriele insieme alla fidanzata Silvia Tirado. Il programma di Canale 5, dunque, ha avuto tra i milioni di telespettatori anche il celebre comico del Bagaglino e la moglie, che non hanno perso nessuno dei passaggi che hanno visto coinvolti il figlio ...

Temptation Island Vip 2019 - Alessandro Graziani : "Serena Enardu? La donna più coraggiosa del villaggio" : Alessandro Graziani, il tentatore che, di fatto, ha alimentato la rottura tra Serena Enardu e Pago, ha rivelato, per la prima volta, ad 'Uomini e Donne Magazine', le proprie considerazioni sulla sua compagna di viaggio, a cui, nell'ultima puntata, ha manifestato il desiderio di volerla conoscere fuori dal contesto televisivo: Serena è stata la donna più coraggiosa del villaggio. Temptation Island ...

Temptation Island Vip 2019 - Serena Enardu : "A Pago auguro di non perdere mai il sorriso" : Dopo il falò di confronto finale, Serena Enardu ha detto definitivamente addio allo storico fidanzato Pago, trovando conforto tra le braccia del single Alessandro Graziani. A distanza di settimane, l'ex tronista, intervistata da 'Uomini e Donne Magazine' ha spiegato ha svelato il proprio stato d'animo per una scelta sofferta ma inevitabile: Le dico la verità: sono abbastanza frantumata. Da una parte sono triste, perché un rapporto d’amore ...