Tasse | Monti | ' Favorevole ad una sana patrimoniale | perché la sinistra non ha coraggio?'

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Le fasi in cui si deve discutere di una legge di bilancio rappresentano quelle in cui vanno a cozzare due aspetti: le promesse politiche di alleggerire la pressione fiscale e l'esigenza suprema di far quadrare i conti dello Stato. Trovare un punto di incontro fra le due necessità è spesso frutto di un abile lavoro di taglio e cucito riguardo agli investimenti e ai tagli. Ed è inutile negare che tante volte l'escamotage è un sistema che può celare illusioni per i cittadini. C'è chi, invece, riguardo al concetto dinon si è mai trincerato dietro al così detto "politically correct". Il riferimento più recente nel tempo è quello del governo tecnico di Marioche non ha mai negato di aver costretto gli italiani a stringere la cinghia, pur sottolineando come i provvedimenti presi furono necessari, nel 2011, a salvare un'Italia con lo spread ai massimi storici e a rischio default. ...

G_A_V_76 : RT @PatriziaRametta: Questo governo è nato per non far aumentare l'IVA e si sta rivelando il peggior tassatore: Monti 2. AGUZZINI 14 miliar… - Simona53313767 : RT @PatriziaRametta: Questo governo è nato per non far aumentare l'IVA e si sta rivelando il peggior tassatore: Monti 2. AGUZZINI 14 miliar… - QuestoTizio : RT @PatriziaRametta: Questo governo è nato per non far aumentare l'IVA e si sta rivelando il peggior tassatore: Monti 2. AGUZZINI 14 miliar… -