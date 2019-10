Tanti auguri GQ Italia!

Tanti auguri a…Sebastian Abreu : el Loco ancora in campo a 43 anni - 29 squadre e una vita di “cucchiai” : Borriello, Amoruso. Se parliamo di calciatori che hanno spesso cambiato maglia questi due sono i primi che ci vengono in mente. Ma c’è chi ha fatto ancora “meglio”. E’ Sebastian Abreu, attaccante uruguayano che in carriera ha vestito ben 29 divise diverse. Un record. D’altronde se ti chiamano “el Loco” un motivo ci sarà. E non è certo questo l’unico. Inizia la sua carriera nel Nacional de ...

Tanti auguri a… Paulo Roberto Falcao - l’uomo ovunque della Roma : e pensare che la gente si aspettava Zico… : Il calcio anni ’80, da Tanti nostalgici definito il più bello, avvincente e Romantico in Italia, veniva chiaramente vissuto in maniera diverso rispetto ad ora. Niente Internet, niente social network, molte meno informazioni sui calciatori esteri, ancor di più se provenienti dal Sud America. E così accade che i tifosi si aspettano Zico, ma arriva un (fino a quel momento) meno conosciuto Paulo Roberto Falcao. Nulla a che fare con la ...

Tanti auguri - Friends (che è più vivo che mai)! : Da quanti anni è formata un'era televisiva? Sicuramente da meno di 25 anni: Friends, quindi, ne ha vissute decisamente più di una. Da quel 22 settembre 1994 (messa in onda del pilot) sembra che siano passate secoli: basta prendere il telecomando per rendersene conto. Meglio: basta accendere un computer o un tablet. Ma allora, se i tempi sono così cambiati, perché Friends è restato Friends e non “una serie di qualche tempo fa”?Una domanda la cui ...

"Tanti auguri". La star di Mediaset si presenta così alla festa di compleanno : sedere di fuori. Chi è : "Tanti auguri Michela", scrive nella didascalia dello scatto postato sul suo profilo Instagram la bellissima Ilary Blasi. Lady Totti ha pubblicato una foto in cui si mostra di schiena con indosso un vestito sberluccicoso dallo scollo vertiginoso e talmente trasparente che si vede tutto, in particola

Tanti auguri a…Bora Milutinovic : l’allenatore giramondo - il suo clamoroso record e il colloquio con Dio : Velibor Milutinovic nato a Bajina Bašta nel 1944, o forse nel 1940 (perché pare che abbia deciso di ringiovanirsi di 4 anni), è un personaggio quantomeno bizzarro. Bora, questo il suo soprannome, era un centrocampista. Giocò in patria con il Partizan Belgrado, ma anche in Svizzera, Francia e Messico. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, Milutinovic capisce che il suo futuro sarà in panchina. E ci vede lungo. Nel 1977 si siede per la ...