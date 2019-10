Svolta nella morte di Angela De Rosa | dissanguata a Bari | compagno a processo per omicidio

Brexit - nessuna Svolta nella notte : i colloqui proseguono : Ancora in stallo a Bruxelles il negoziato tra le delegazioni di Regno Unito e Ue in vista dell’uscita fissata il 31 ottobre. Intanto Johnson tratta l’appoggio del Dup promettendo risorse all’Irlanda del Nord. Il premer scozzese punta a un nuovo referendum

Pellicola alimentare - il futuro è nel guscio dei crostacei : Svolta nella conservazione del cibo : I ricercatori della Rudn University di Mosca sono riusciti a ottenere un composto per realizzare nuove pellicole alimentari per conservare il cibo. I dati, pubblicati su Food Chemistry, dimostrano che questa nuova tecnologia avrebbe un'efficacia pari a quella degli antibiotici. Le "pellicole del fu

Clima - Conte : “L’Italia avrà il primato nella Svolta verde” : “Vogliamo un primato in questa svolta verde, ho parlato di un green new deal“, un progetto che “non si realizza in un anno, nemmeno in due. L’importante è indirizzarsi, indirizzare il sistema” produttivo italiano in questa direzione, con “meccanismi incentivanti, che credo siano la strada migliore“. Lo dice il premier Giuseppe Conte, in un’intervista a Skytg24, precisando che, su questo tema, ...

Chiara Ferragni piange di gioia - il video su Instagram : «Un momento di Svolta nella mia vita» : L’ultimo video pubblicato da Chiara Ferragni su Instagram potrebbe trarre in inganno i fan distratti – che si limitano a guardare l’anteprima – o quelli che non parlano l’italiano. L’influencer è in lacrime, con gli occhi rossi e ha un tono di voce evidentemente scosso. Ma non c’è nulla di cui preoccuparsi. Chiara Ferragni ha pubblicato un video girato lo scorso 24 aprile, mentre si trovava in vacanza ...

Chiara Ferragni in lacrime su Instagram : "Un momento di Svolta nella mia vita" (VIDEO) : Il 17 settembre esce 'Chiara Ferragni Unposted', docufilm dedicato alla vita della influencer italiana più famosa al mondo

Chiara Ferragni piange di gioia - il video su Instagram : «Un momento di Svolta nella mia vita» : L'ultimo video pubblicato da Chiara Ferragni su Instagram potrebbe trarre in inganno i fan distratti - che si limitano a guardare l'anteprima - o quelli che non parlano l'italiano....

Svolta nella lotta contro il tumore al seno e alle ovaie : individuata una molecola in grado di uccidere le cellule malate : Svolta nella lotta contro il tumore al seno e alle ovaie, in particolare contro quelli causati da una mutazione ereditaria del gene Brca1 (meglio conosciuto come ‘gene Jolie‘), come quelli del seno e dell’ovaio. Uno studio, a opera dei ricercatori dell’Università del Texas a San Antonio e pubblicato sulla rivista scientifica Proceedings of the National Academy of Sciences, ha individuato un nuovo modo per fermare i tumori ...