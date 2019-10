Stranieri pestano anziana durante rapina | naso e polso fratturati

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Federico Garau La donna ha ricevuto una prognosi di 30 giorni in ospedale: i due responsabili sono fuggiti in bici, dopo avere infierito sulla vittima prendendola a calci anche una volta finita a terra È stata pestata brutalmente da dueun tentativo di, per questo motivo un'di Pizzighettone (Cremona) è finita al pronto soccorso con delle fratturela serata di ieri. L'85enne stava facendo ritorno verso casa intorno alle 20:30, quando è stata avvicinata da due uomini di colore in bicicletta. Alla richiesta dei malviventi di consegnare il borsello, la donna ha replicato rispondendo di non avere nient'altro che pochi spiccioli. È a questo punto che è partita la vile aggressione nei confronti dell', colpita con violenza e scaraventata a terra dai due balordi, che hanno poi continuato ad infierire su di lei tempestandola di ...

