Storica prima passeggiata spaziale di sole donne | “Siete molto coraggiose”

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Christina Koch e Jessica Meir sono entrate oggi nella storia con la loro ‘nello spazio’, ladi solo. Le due astronaute della Nasa sono uscite dalla Stazioneinternazionale (Iss) per effettuare dei lavori di riparazione. Obiettivo della missione, che dovrebbe durare cinque ore e mezzo, è di aggiustare un’unità di ricarica difettosa della batteria che serve a regolare l’energia solare raccolta dall’Iss. La Koch non è alla suauscita, ma per la Meir – di nazionalità israeliana e svedese, oltre che americana come la compagna – si tratta del suo primo “spacewalk”. Dopo la sovietica Svetlana Savitskaya, che è stata lain assoluto nel 1984, un totale di 15ha compiuto 43 diverse passeggiate spaziali, ma sempre in compagnia di un collega uomo. Lauscita didoveva ...

