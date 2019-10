Stelle cadenti ottobre 2019 | da stasera lo spettacolo delle Orionidi

In arrivo le Orionidi - le Stelle cadenti di Ottobre! : Le stelle cadenti sono uno spettacolo che i nostri cieli offrono non solo d'estate ma anche in altri periodi dell'anno. In queste sere di Ottobre arrivano le Orionidi, le cosiddette "stelle...

Stelle cadenti d’autunno - sono in arrivo le Orionidi : picco tra il 18 e il 23 ottobre : Cielo terso permettendo quelle delle prossime notti potrebbero essere osservazioni del cielo sorprendenti. sono in arrivo le Orionidi, le Stelle cadenti d’autunno, così chiamate perché sembrano provenire da una regione nei pressi della costellazione di Orione. “Si tratta di meteore originate da polveri e detriti persi dalla cometa di Halley durante vecchi passaggi vicino al Sole”, spiega Paolo Volpini, dell’Unione Astrofili Italiani ...

Arrivano le Orionidi - le Stelle cadenti d'autunno : quando e come vederle : Il cielo di metà ottobre è pronto a dare spettacolo: sono in arrivo le Orionidi, le cosiddette stelle cadenti d’autunno. Il periodo migliore per osservarle sarà tra il 18 e il 23 ottobre: in condizioni ideali se ne potranno scorgere anche alcune decine nell’arco della notte.Le Orionidi, così chiamate perché pare provengano da una regione nei pressi della costellazione di Orione, “sono meteore ...

Pioggia di Stelle cadenti nel weekend : le epsilon Perseidi infiammano il cielo di settembre : Dopo la spettacolare congiunzione astrale tra Giove, Luna e Antares, nella notte tra il 6 e il 7 settembre potremo osservare nel cielo il picco massimo dello sciame meteorico delle epsilon Perseidi. Si attendono in media cinque "fiammate" ogni ora, benché recentemente queste meteore siano state protagoniste di spettacolari exploit.Continua a leggere

Occhio di Dio - pioggia di Stelle cadenti e valzer di pianeti : il cielo di settembre è uno spettacolo : Una panoramica sui principali spettacoli astronomici del mese di settembre, quello che sancisce il passaggio dalla stagione estiva a quella autunnale. L'equinozio è atteso per lunedì 23 settembre. Tra i principali eventi segnaliamo il picco massimo dello sciame meteorico delle Aurigidi, la Luna Piena del Raccolto e la congiunzione astrale tra Luna, Giove e Antares. Menzione d'onore per la meravigliosa nebulosa planetaria Elica o "Occhio di Dio", ...