Stadio Roma | archiviazione per l’assessore Frongia

Stadio Roma - archiviazione per assessore allo Sport Daniele Frongia : È stata archiviata la posizione dell'assessore allo Sport del Comune di Roma Daniele Frongia nell'inchiesta sullo Stadio della Roma e su quella relativa alla «bonifica...

Rebecchini (pres. Ance Roma) : ”Stadio Tor di Valle? Ho forti dubbi che si faccia - il pubblico non è all’altezza” : Roma – Nicolò Rebecchini (Presidente Ance Roma) intervistato da Luigia Luciani e Stefano Molinari nel programma LAVORI IN CORSO in onda su Radio Radio e Radio Radio TV ha rilasciato la seguente dichiarazioni in merito ad una conclusione positiva dell’iter per la costruzione del nuovo stadio della Roma a Tor di Valle: “Io lo spero e ci continuo a sperare, ma ho forti dubbi. Il problema è delicatissimo perché l’interesse pubblico deve ...

Roma - per il nuovo Stadio è il momento della svolta : nuovo stadio Roma tempistiche – C’è fermento in casa Roma, anche durante la pausa per le gare delle nazionali. L’attenzione in casa giallorossa si è infatti spostata sulla questione nuovo stadio. Mentre il CEO del club, Guido Fienga, e il direttore commerciale della società, Francesco Calvo, sono a Boston per fare il punto della situazione […] L'articolo Roma, per il nuovo stadio è il momento della svolta è stato realizzato da Calcio ...

Serie A - l’Atalanta cala il tris nel nuovo Stadio : Lecce ko. Pari (e rabbia) per la Roma. Bologna e Lazio gol e spettacolo. La Viola vince ancora : In attesa del posticipo tra Inter e Juventus e l’impegno del Napoli col Torino, l’Atalanta è seconda in classifica. La Dea di Gasperini vince e convince anche nel nuovo Gewiss Stadium contro il Lecce, che in trasferta finora aveva sempre ben figurato. Pari per le romane, di rabbia quello della Roma in casa col Cagliari e nel segno di Mihajlovic quello della Lazio a Bologna. Nel match delle 12 la Fiorentina vince ancora: segna ...

LIVE Wolfsberger-Roma 0-0 - Europa League in DIRETTA : si parte allo Stadion Graz-Liebenau! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7′ Incursione di Spinazzola dalla sinistra, supera due uomini ma poi perde palla al momento del cross. 5′ Kalinic riceve palla da Pastore e smista per Zaniolo che però non controlla il pallone sulla fascia sinistra. 3′ Aggressiva la squadra austriaca, prova la Roma ad abbassare i ritmi di gioco. 1′ Subito rischio per la Roma, Santon sbaglia il passaggio per Mirante che ...

Biglietti Roma-Cagliari - come acquistare i tickets per la settima giornata di Serie A allo Stadio Olimpico : Ritorno allo Stadio Olimpico per la Roma, che domenica alle 15, nella settima giornata della Serie A di calcio 2019-2020, ospita il Cagliari. Per quel che riguarda i giallorossi, la necessità primaria è di risalire la classifica, dove i punti sono 11 e il posto è il quinto, dietro ad Atalanta (13) e Napoli (12). Di fronte, però, ci sono i sardi protagonisti di una più che buona partenza e distanti soltanto un punto dalla formazione di Fonseca: ...

Europa League - il Wolfsberger è troppo…verde : gli avversari della Roma costretti a cambiare Stadio [VIDEO] : Ultimamente il calcio e l’ambiente si sono avvicinati sempre di più. Tante le iniziative per salvaguardare il nostro pianeta, messe in atto dai club di tutto il mondo. Il Wolfsberger, squadra austriaca avversaria della Roma nei gironi di Europa League, sembra aver esagerato. Il Wörthersee-stadion di Klagenfurt, impianto di casa, non sarà disponibile a causa dei troppi…alberi. L’Austria Klagenfurt, proprietaria dell’impianto che ...

Lazio-Roma - cori e fumogeni vicino allo Stadio : “Romanista ebreo e la mamma di Zaniolo è una p…” [VIDEO] : Clima tutt’altro che tranquillo a Roma per il derby, in programma alle 18. cori, fumogeni e bandiere a Ponte Milvio dove si stanno già radunando i primi tifosi della Lazio diretti allo stadio. Fischi si sono sollevati da un gruppo di supporter biancocelesti al passaggio di un blindato della polizia. I tifosi stanno intonando cori contro la Roma e alcuni stanno accendendo fumogeni blu. Tutta l’area dello stadio Olimpico è ...

Nuovo Stadio della Roma - il progetto fermo all’Assemblea capitolina : Un iter amministrativo estremamente farraginoso per il Nuovo stadio della Capitale. Per mesi Eurnova è stata in procinto di firmare il contratto con l’As Roma per la cessione del progetto della nuova arena a Tor Di Valle. Ma dall’Amministrazione capitolina sono giunti più volte degli stop

Stadio Roma - la Cassazione smonta le accuse a De Vito : “Congetture e interpretazioni”. E il 10 settembre potrebbe tornare in libertà : Una “operazione interpretativa” e “addomesticata” le cui accuse formulate “non possono logicamente desumersi dagli ulteriori dati indiziari“. Da parte dei giudici ci sarebbe stata “l’applicazione di una sorta di proprietà transitiva” che necessitava “di adeguata verifica”. Tradotto: le accuse a Marcello De Vito e al suo ex socio, l’avvocato Camillo Mezzacapo, non reggono. La ...

