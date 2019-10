Spoiler americani Grey' s Anatomy 16x04 | Miranda Bailey scopre di essere incinta

Spoiler americani Grey's Anatomy 16x05 : Meredith Grey dovrà affrontare una nuova udienza : La sedicesima stagione di Grey's Anatomy, attualmente in onda sulla ABC, continua a collezionare ottimi ascolti risultando - per la terza settimana consecutiva - il telefilm più visto del giovedì sera americano. Forte del grande successo, il network ha rilasciato la trama ufficiale della 16x05, in onda il prossimo 24 ottobre. La puntata, intitolata "Breath Again", è stata scritta da Elisabeth R. Finch - già sceneggiatrice di alcuni tra i più ...