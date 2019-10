“Sono in Svizzera perché in Italia inviavo cv ma non ricevevo risposta Da qui posso

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Un curriculum ricco di esperienze internazionali – Harvard, Tokyo, Chicago – inviato più di sessanta volte. Mai nessuna. “E poi, paradossalmente, sono finito a lavorare in un grande gruppono. Ma dalla“. Antonio Alderuccio, 29 anni, è originario di Alto Reno Terme, in provincia di Bologna, e ora vive a Basilea, dove si era trasferito seguendo la sua compagna per cercare lavoro: nel giro di poco tempo ha trovato lavoro nel team legale di una società del settore energetico. Un contratto a tempo indeterminato che ha permesso ad Antonio di programmare le nozze e di sostenere le spese quotidiane del padre, da quattro anni malato di Alzheimer. Laureato in Giurisprudenza a Bologna, durante gli studi fonda una rivista scientifica in inglese, University of Bologna Law Review, nonostante lo scetticismo di alcuni professori e l’indifferenza delle istituzioni a ...

