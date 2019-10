Sondaggio di Index Research per Piazzapulita | la Lega fa il botto | altro che le politiche

Sondaggio Index sul duello Salvini-Renzi a Porta a Porta : "Il vincitore è il leader leghista" : Il duello tra i due Mattei (Salvini e Renzi) non ha fatto emergere alcun vincitore, almeno in apparenza. Per gli italiani infatti ad avere la vittoria in pugno è stato il leader leghista anche se con un numero che poco distanzia il nemico politico. "Un 38 per cento contro un 37,6 per cento". Sono qu

Sondaggio Index per Piazzapulita : crescono Giorgia Meloni e Matteo Renzi - le loro cifre : La Lega si conferma primo partito anche se in calo mentre perdono consensi gli altri due principali partiti, Pd e Movimento 5 stelle. crescono invece Fratelli d'Italia e Italia Viva. E' quanto emerge dal Sondaggio Index illustrato da Corrado Formigli in diretta a Piazzapulita, su La7. Le rilevazioni