Sondaggi politici | gli italiani non affiderebbero i loro risparmi a nessun leader di

Sondaggi politici Ipsos : i giudizi degli italiani sulla manovra : Sondaggi politici Ipsos: i giudizi degli italiani sulla manovra Secondo il 36% degli italiani la manovra approvata dal governo in settimana che ha un valore di 31 miliardi e mira ad alleggerire la pressione fiscale sui lavoratori, non porterà alcun cambiamento. Per il 35% la finanziaria, che prevede anche una sugar e una digital tax, alleggerirà i portafogli dei cittadini. Di parere contrario è invece il 20%, secondo cui alla fine ...

Sondaggi politici - per il 56% degli elettori Conte non può essere il “federatore” del centrosinistra : Secondo l'ultimo Sondaggio EMG Acqua, presentato oggi ad Agorà su Raitre, Matteo Salvini è ancora il leader che gode di maggiore fiducia, con il 39%. Al secondo posto c'è Conte (al 35%). Ma la maggiorparte degli elettori non crede che possa essere il nuovo "federatore" del centrosinistra. Solo il 26% pensa possa ricoprire questo ruolo.Continua a leggere

Sondaggi politici Analisipolitica - gli italiani vogliono votare il presidente della Repubblica : Sondaggi politici Analisipolitica, gli italiani vogliono votare il presidente della Repubblica L’Italia è una Repubblica parlamentare in cui il presidente della Repubblica viene eletto dalle camere riunite, ed è quindi sostanzialmente il frutto dei compromessi tra le forze politiche, o, come è più frequente nelle ultime occasioni, espressione delle maggioranze del momento. Per questo secondo molte ricostruzioni giornalistiche diventa ...

Sondaggi politici Piepoli : Sala il sindaco più amato dagli italiani : Sondaggi politici Piepoli: Sala il sindaco più amato dagli italiani Gli ultimi Sondaggi politici realizzati dall’Istituto Piepoli per Povera Patria, talk show politico in onda il lunedì sera su Rai 2, hanno rilevato l’indice di fiducia di cui godono, sindaci, leader politici e istituzioni tra gli italiani. La rilevazione ha riservato alcune sorprese. Partiamo dai primi cittadini. Il più amato dagli italiani è Giuseppe Sala, ...

Sondaggi politici elettorali : Lega in rialzo - arretrano Partito Democratico e Italia Viva : Gli ultimi Sondaggi politici di SWG illustrati da TG La7 mostrano un rialzo da parte della Lega. Complice la flessione del PD, torna ad ampliarsi il divario tra prima e seconda posizione. Quasi immutata la situazione per il Movimento 5 Stelle, che occupa ancora il terzo gradino del podio, ma avvicina chi lo sta precedendo attualmente. Da segnalare, nelle intenzioni di voto dei cittadini, un leggero calo da parte di Italia Viva, che prosegue il ...

Sondaggi politici Swg : Lega cresce di un punto - PD-M5S pagano settimana della manovra : Ci sono opinioni politiche che a volte, sottolineano come sia più facile acquisire consenso stando all'opposizione che tenendo le fila di un governo. Una tesi che sembra essere confermata dalle ultime rilevazioni Swg che mettono in rilievo una Lega che torna a crescere di un punto ed un connubio PD-M5S che, invece, va in affanno. Il tutto potrebbe essere il risultato del fatto che, in questa fase, Movimento Cinque Stelle e Partito Democratico ...

Sondaggi politici - torna a crescere la Lega. Settimana in discesa per il centrosinistra : Buona Settimana per il centrodestra. Secondo gli ultimi Sondaggi politici, la Lega di Matteo Salvini, primo partito in Italia, torna a crescere, guadagnando ben 0,9 punti percentuali rispetto alla scorsa Settimana. Lievissima ripresa anche per il Movimento Cinque Stelle. Perdita generale di consensi invece per il centrosinistra: il Pd perde 0,6 punti percentuali.Continua a leggere

Sondaggi politici Ipsos : italiani spaccati su governo. I dati : Sondaggi politici Ipsos: italiani spaccati su governo. I dati Ipsos ha cercato di misurare il gradimento del governo sostenuto dalla maggioranza composta da M5S, PD, LeU e Italia Viva. Il presente Sondaggio è stato realizzato tra l’8 e il 10 ottobre, e pubblicato il 12 ottobre sul Corriere della Sera. Se prendiamo come riferimento l’intero campione – quindi, rappresentativo della popolazione nazionale -, si mostra una ...

Sondaggi politici - in discesa le forze di maggioranza : calo di consensi per Pd e M5S : Continuano a calare i principali partiti italiani: pur confermandosi rispettivamente in prima, seconda e terza posizione, perdono consensi sia la Lega, che il Partito democratico e il Movimento Cinque Stelle. Le uniche due forze a guadagnare terreno sono Italia Viva e Fratelli d'Italia. Gli ultimi Sondaggi politici hanno riguardato anche la fiducia nei leader, confermando Matteo Salvini al primo posto, e nel governo Conte bis.Continua a leggere

Sondaggi politici Ghisleri : fiducia governo al 20% - peggio del precedente : Sondaggi politici Ghisleri: fiducia governo al 20%, peggio del precedente Sulla base degli ultimi Sondaggi politici elaborati dal suo istituto, la direttrice di Euromedia Research, Alessandra Ghisleri, ospite a Tagadà su La7 ha parlato di fiducia degli elettori nel nuovo governo, rivelando che al momento risulta essere inferiore rispetto a quella nei confronti dell’esecutivo precedente. Ma la Ghisleri si sofferma anche su un curioso ...

Sondaggi politici - cala la Lega mentre continuano a crescere Italia Viva e Fratelli d’Italia : Gli ultimi Sondaggi politici confermano le tendenze delle ultime settimane: nonostante la Lega si riconfermi campione di consensi, il partito di Matteo Salvini perde uno 0,7%, mentre continuano a crescere Italia Viva di Matteo Renzi e Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni. Perdono leggermente anche il Partito democratico e il Movimento Cinque Stelle, pur restando rispettivamente il secondo e il terzo partito dietro al Carroccio.Continua a leggere

Sondaggi politici Emg : Lega consolida la leadership - Salvini leader con maggiore fiducia : La formazione del governo Conte bis, sostenuto da Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle, ha allontanato la prospettiva elezioni politiche anticipate, ma i Sondaggi restano un parametro interessante per valutare il grado di consenso di ciascuna forza politica. Le ultime rilevazioni, diffuse da Emg Acqua il 10 ottobre, fanno segnare ancora una volta la Lega nettamente al primo posto. La novità è rappresentata dal fatto che al timido rialzo ...

Sondaggi politici - più di un italiano su due non ha fiducia nel governo : Secondo l'ultimo Sondaggio effettuato da Emg Acqua, e presentato oggi ad Agorà, il 51% degli intervistati ha "poca" fiducia nel governo giallo rosso o "per nulla". Per il 26% degli intervistati la fiducia è "molta" o "abbastanza". Matteo Salvini è il leader che gode di più fiducia, mentre Conte è al secondo posto.Continua a leggere

Sondaggi politici Swg - Greta piace soprattutto alla generazione Z : Sondaggi politici Swg, Greta piace soprattutto alla generazione Z Chi sono i membri della generazione Z? Dopo tanto parlare di millennials ci si è resi conto che questi stavano invecchiando e che stesse emergendo sociologicamente una nuova generazione. Si tratta dei nati dal 1997 in poi, chi ha meno di 22 anni. Sono coloro che sono nati digitali e non hanno neanche memoria di un’epoca senza internet o addirittura senza ...