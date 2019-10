Siria | curdi | “La Turchia non rispetta la tregua Raid su edifici civili e ospedale di

Guerra Turchia-Siria : tregua di 120 ore/ Iniziato ritiro curdi - Trump "Grande giorno" : Guerra Turchia-Siria: tregua di 120 ore: è Iniziato il ritiro dei curdi nel nord della Siria. La felicità di Donald Trump dopo l'accordo raggiunto

Ci sono scontri tra forze turche e curdi Siriani nelle zone coinvolte nella tregua annunciata ieri da Stati Uniti e Turchia : Nonostante la tregua annunciata ieri da Turchia e Stati Uniti, venerdì mattina ci sono Stati scontri tra forze turche e curdi siriani attorno alla città siriana di Ras al Ain, nella zona in cui si sarebbero dovute interrompere le operazioni

Siria - accordo Usa-Turchia per una tregua. Pence : «120 ore per il ritiro dei curdi» : L’incontro ad Ankara tra il leader turco e il vice presidente americano è durato un’ora e quaranta minuti. Il ministro degli Esteri turco: « L'accordo costituisce una pausa delle operazioni militari. Il tweet di Trump: «Milioni di vite saranno salvate, grazie Erdogan»

Turchia e Usa concordano una tregua di 5 giorni in Siria : per i curdi "termini" difficili da accettare : Ad Ankara, dove è in missione, il vice presidente Mike Pence ha annunciato che tra Usa e Turchia è stato raggiunto un...

Siria - intesa Usa-Turchia per cessate il fuoco. Pence : “Tregua di 120 ore per ritiro dei curdi”. Guerra finita solo se Erdogan avrà ‘safe zone’ : Gli Stati Uniti e la Turchia hanno trovato un accordo per un cessate il fuoco in Siria. Lo ha annunciato il vicepresidente americano Mike Pence, che oggi ha incontrato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Lo stop alle operazioni militari durerà 120 ore e avrà lo scopo di consentire ai combattenti curdi di ritirarsi dalla regione di confine, ha detto il numero due di Donald Trump durante una conferenza stampa ad Ankara dopo più di cinque ore ...

Siria - ACCORDO USA-TURCHIA "CESSATE IL FUOCO"/ Pence "tregua per ritiro curdi" : SIRIA, svolta improvvisa: USA-TURCHIA trovano l'ACCORDO sul cessate il fuoco. Pence-Pompeo da Erdogan 'tregua di 5 giorni per consentire ritiro dei curdi'

Siria - intesa Usa-Turchia per cessate il fuoco. Pence : “Tregua di 120 ore per ritiro dei curdi”. Erdogan avrà la sua ‘safe zone’ di 30 chilometri : Mike Pence ha affermato che gli Usa e la Turchia hanno concordato un cessate il fuoco in Siria. Lo riferisce Bloomberg News. Il cessate il fuoco durerà 120 ore per consentire ai combattenti curdi di ritirarsi dalla regione di confine, ha detto il vicepresidente degli Stati Uniti durante una conferenza stampa ad Ankara dopo più di cinque ore di colloqui con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Il quale ha ottenuto quello che voleva: la ...

Siria - Mike Pence dopo incontro con Erdogan : “Accordo per tregua di 120 ore per consentire ai curdi di lasciare il nord del Paese” : Mike Pence ha affermato che gli Usa e la Turchia hanno concordato un cessate il fuoco in Siria. Lo riferisce Bloomberg News. Il cessate il fuoco durerà 120 ore per consentire ai combattenti curdi di ritirarsi dalla regione di confine, ha detto il vicepresidente degli Stati Uniti durante una conferenza stampa ad Ankara dopo più di cinque ore di colloqui con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. L'articolo Siria, Mike Pence dopo incontro con ...

Guerra in Siria : la Turchia accusata di aver usato armi chimiche negli attacchi ai curdi : Continuano ad arrivare notizie drammatiche dalla Siria. I curdi (attraverso le dichiarazioni dell'amministrazione autonoma curda) infatti, hanno accusato la Turchia di utilizzare armi chimiche (napalm e fosforo bianco) nei bombardamenti contro la popolazione curda. La Turchia, a sua volta, respinge le accuse: "Mai usate armi proibite dalle convenzioni internazionali", e a sua volta attacca: "armi chimiche usate dai curdi per poter accusare noi". ...

Turchia Siria ultime notizie : cosa sta succedendo e chi sono i Curdi : Turchia Siria ultime notizie: cosa sta succedendo e chi sono i Curdi Prosegue l’offensiva turca nel nord-est della Siria in chiave anti-curda: il Presidente Erdogan continua a escludere la possibilità di un cessate il fuoco nonostante la minaccia di sanzioni Usa e gli attriti con l’Europa. Turchia Siria: il ritiro degli americani Dopo la decisione del Presidente Trump di ritirare i soldati americani stanziati nel Nord della Siria, il ...

Siria - i curdi chiedono corridoi umanitari per i civili e accusano la Turchia : “Ha usato fosforo e napalm”. Ankara smentisce : “Mai fatto” : “Sospettiamo che armi non convenzionali vengano usate contro i combattenti” curdi dalla Turchia, durante l’assedio a Ras al Ayn. È la denuncia via Twitter Mustafa Bali, capo della comunicazione delle Syrian Democratic Forces (Sdf) a guida curda. Concetto ribadito in un successivo comunicato delle Sdf: “L’aggressore turco sta usando tutte le armi disponibili contro Ras al Ayn – si legge – Di fronte ...

Siria - Conte al telefono con Erdogan : “Inaccettabile azione militare contro i curdi” : Momenti di tensione nella conversazione telefonica tra il presidente del Consiglio Conte e il presidente turco Erdogan. Da Palazzo Chigi spiegano che il premier ha ribadito che l'Italia ritiene inaccettabile l'azione militare avviata in Siria lo scorso 9 ottobre, "che ha effetti negativi sulla popolazione civile".Continua a leggere

Siria - le truppe di Assad a Kobane. I curdi : stop alle operazioni anti-Isis : Il presidente Mattarella da Washington: la Turchia deve fermare le operazioni militari e ritirarsi

Siria - Erdogan : “Non dichiareremo mai cessate il fuoco”. E i curdi dichiarano “interrotte” le operazioni anti-Isis : “Non sono più la priorità” : Le forze curde annunciano il “congelamento” delle loro operazioni di contrasto allo Stato Islamico. Le Syrian Democratic Forces (Sdf) che fino a oggi sono state l’espressione sul terreno della coalizione occidentale a guida statunitense, occupandosi anche della gestione degli oltre 12mila combattenti di Isis catturati e incarcerati, hanno annunciato che metteranno in stand-by la lotta ai terroristi per difendere il Rojava ...