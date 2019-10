Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Debiti col fisco (per milioni di euro) cancellati indi una mazzetta o della promessa di un posto dia un figlio o a un parente di un giudice. Dopo i 14dello scorso maggio, si allarga l’inchiesta della procura disullenella commissione tributaria della città campana. Questa volta sonole persone finite in carcere. Si tratta di giudici, funzionari, commercialisti e imprenditori. L’accusa per loro è di corruzione. Sotto la lente degli inquirenti l’iter di diecidi secondo grado, pronunciate dalla Commissione Tributaria. “I protagonisti di tali vicende, mostrando un individualismo forsennato capace con il danaro di travolgere anche le garanzie minime di uno Stato democratico, sono portatori di rara delinquenza certamente da arginare con l’applicazione di misure ...

TerlizziGerardo : RT @GiancarloDeRisi: Sentenze tributarie pilotate in cambio di soldi o posti di lavoro. Sette arresti a Salerno. In carcere per corruzione… - infoitinterno : Sentenze tributarie pilotate in cambio di soldi o posti di lavoro. Sette arresti a Salerno - berti_h : RT @GiancarloDeRisi: Sentenze tributarie pilotate in cambio di soldi o posti di lavoro. Sette arresti a Salerno. In carcere per corruzione… -