Scoperte 20 tombe egizie nell' antica Tebe | Il più grande ritrovamento degli ultimi

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Matteo Sacchi Un gruppo di sarcofagi intonsi può svelare i segretiantichi sacerdoti Un gruppo enorme di sarcofagi vecchi oltre tremila anni che emergono intonsi dalla sabbia. Questo gli archeologi hanno scoperto, con stupore, vicino all'città diche fu capitale dell'Antico Egitto (oggi si trova nei pressi di Luxor). Almeno venti nebankh in legno che, grazie al clima molto secco e stabile, hanno conservato quasi perfettamente i vividi colori con cui erano stati dipinti. Pare, a dettascopritori, che si tratti di uno di quei rari casi in cui le antiche sepolture non sono state sottoposte a saccheggio: «Li abbiamo trovati esattamente come gli antichi egizi li hanno lasciati», dicono. E gli egizi li hanno lasciati ammucchiati, come in un dolce a strati fatto con i savoiardi (se non trovate il paragone troppo irriverente), che ha destato lo stupore di ...

