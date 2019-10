Scontri a San Siro | arrestato l' ultrà del Napoli che investì e uccise Belardinelli

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 18 ottobre 2019) E’ statol’ultrà napoletano che guidava l’auto che il 26 dicembre 2018 ha travolto e ucciso Danielenel corso deglitra ultras prima di Inter-in via Novara, a meno di 2 chilometri dallo stadio di San. Si tratta di Fabio Manduca, 39 anni, accusato di omicidio volontario.Manduca, che nel corso delle complesse indagini di questi mesi, aveva scelto sempre di avvalersi della facoltà di non rispondere davanti ad inquirenti e investigatori, è accusato di aver accelerato, alla guida di una Renault Kadjar che faceva parte della ‘carovana’ degli ultras napoletani, quando, proprio all’inizio degli, un gruppo di ultrà interisti invase la strada con un assalto programmato, con tanto di mazze, coltelli e bastoni.L’ultrà del, in particolare, che con lui aveva in ...

