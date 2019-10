Scattano i dazi Usa | in Italia colpiti parmigiano e pecorino

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 18 ottobre 2019)di Donald Trump contro il made in Europe. Per l’, interessata in misura minore rispetto ad altri Paesi Ue, sarannotra gli altri prodotti i formaggi, a partire da, i liquori e gli amari.al 25% anche per i vini francesi, le olive greche, il whiskey scozzese. In tutto la stretta Usa sulle importazioni dal Vecchio Continente riguarda beni per un valore di 7,5 miliardi di dollari.L’amministrazione del presidente Usa, Donald Trump, ha quindi imposto dalla mezzanotte ora localeper un valore di 7,5 miliardi di dollari ai beni dei Paesi dell’Unione Europea, ma i prelievi interesseranno principalmente Germania, Francia, Spagna e anche Regno Unito. Isono entrati in vigore un minuto dopo la mezzanotte ora locale, alle 06.01 orana. La misura è stata decisa dell’amministrazione come ...

