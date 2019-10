Sarri | ‘Non è mai facile giocare dopo la sosta’

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Domani sera, in uno degli anticipi di Serie A, la Juventus ospiterà all'Allianz Stadium il Bologna e come da rituale, oggi Maurizioha tenuto la conferenza stampa di vigilia. In primo luogo il tecnico bianconero ha sottolineato che Douglas Costa non è del tutto recuperato, infatti sta ancora svolgendo lavoro differenziato, per cui è prematuro parlare del ritorno al 4-3-3. Gli infortunati ritornati in gruppo sono invece Danilo Luiz e Ramsey....

juventusfc : ?? Sarri: «@MarioMandzukic9 non si sta allenando con noi per un accordo suo con la società. @marko_pjaca20 non è dis… - juventusfc : ?? Sarri: «La classifica in questo momento non ci interessa. Dobbiamo essere concentrati nel produrre prestazioni di… - juventusfc : ?? Sarri: «Abbiamo avuto il rientro di @2DaniLuiz e di @aaronramsey. Su @douglascosta e @mattia_desci abbiamo notizi… -