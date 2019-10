Sanzioni per Eintracht e Ajax | trasferte senza tifosi in Europa

Milan - tornando in Europa possibili nuove Sanzioni per il FPF : Nel bilancio al 30 giugno 2019 il Milan ha fatto il punto anche sulla situazione relativamente al rapporto con l’Uefa sul Fair Play Finanziario. Ecco il testo integrale all’interno della Relazione del CdA sulla gestione. “Come è noto la partecipazione dei club alle competizioni europee è condizionata al rispetto di requisiti sportivi, legali, infrastrutturali, organizzativi […] L'articolo Milan, tornando in Europa ...

Gruppo FCA - Usa - Sanzioni per il mancato rispetto dei limiti su consumi ed emissioni : Il Gruppo FCA dovrà pagare alle autorità statunitensi 79 milioni di dollari (71,3 milioni di euro) per il mancato rispetto dei limiti sulle emissioni e sui consumi per i modelli dell'anno 2017. La sanzione, che non avrà alcun impatto sostanziale sui risultati economici del costruttore italo-americano e dovrà essere pagata entro 60 giorni, è stata comunicata dalla National Highway Traffic Safety Administration (Nhtsa), l'agenzia federale per la ...

Agroalimentare : Corrao (M5S) - 'crisi per dazi e Sanzioni - Ue attivi clausole salvaguardia' (2) : (Adnkronos) - Le clausole di salvaguardia, spiega l'eurodeputato, "possono essere attivate quando le importazioni provocano o minaccino di provocare grave impatto e difficoltà sui produttori di una Regione. Ed è esattamente quello che sta accadendo nel sud Italia con i nostri produttori di olio d’ol

Agroalimentare : Corrao (M5S) - 'crisi per dazi e Sanzioni - Ue attivi clausole salvaguardia' : Palermo, 16 ott. (Adnkronos) - "A distanza di anni sulla crisi del settore Agroalimentare la Commissione Ue ci ha dato ragione. Il comparto è in grave difficoltà per via di dazi e sanzioni, soprattutto nel sud Italia, e occorre intervenire immediatamente". Così l’eurodeputato del M5S Ignazio Corrao

Agroalimentare : Corrao (M5S) - ‘crisi per dazi e Sanzioni - Ue attivi clausole salvaguardia’ : Palermo, 16 ott. (Adnkronos) – “A distanza di anni sulla crisi del settore Agroalimentare la Commissione Ue ci ha dato ragione. Il comparto è in grave difficoltà per via di dazi e sanzioni, soprattutto nel sud Italia, e occorre intervenire immediatamente”. Così l’eurodeputato del M5S Ignazio Corrao commenta le dichiarazioni del commissario europeo per l’Agricoltura Phil Hogan al Consiglio Ue del 14 ottobre. ...

Agroalimentare : Corrao (M5S) - ‘crisi per dazi e Sanzioni - Ue attivi clausole salvaguardia’ (2) : (Adnkronos) – Le clausole di salvaguardia, spiega l’eurodeputato, “possono essere attivate quando le importazioni provocano o minaccino di provocare grave impatto e difficoltà sui produttori di una Regione. Ed è esattamente quello che sta accadendo nel sud Italia con i nostri produttori di olio d’oliva, ma anche nei settori del vino, dei formaggi, dell’ortofrutta e del grano”. “L’Ue non deve ...

Gli Stati Uniti hanno incriminato la seconda banca statale turca Halkbank per aver aiutato l’Iran a violare le Sanzioni economiche : Gli Stati Uniti hanno incriminato la seconda banca statale turca, Halkbank, per aver aiutato l’Iran a violare le sanzioni economiche. Le accuse sporte dai procuratori di New York sono di frode e riciclaggio di denaro, e sono state interpretate dagli

Sanzioni Iva : per la Cassazione godono di un privilegio generale in caso di fallimento : La Corte di Cassazione, recentemente, con l'Ordinanza n° 25854 della Prima Sezione Civile è intervenuta a precisare che le Sanzioni Iva devono godere di un privilegio generale all'interno della procedura fallimentare come previsto anche dall'articolo 2752 del Codice civile italiano. I fatti che hanno portato alla decisione della Corte La Suprema Corte si è trovata a giudicare il ricorso presentato dal Curatore fallimentare di una Sas fiorentina ...

Siria - soldati Assad con i curdi contro Turchia. Erdogan : “Attacchiamo Kobane e Manbij”. Trump : “In arrivo grandi Sanzioni per Ankara” : Le truppe di Assad marciano verso nord per combattere a fianco dei curdi contro i turchi. Un’intesa impensabile soltanto fino a qualche giorno fa, raggiunta con la mediazione della Russia di Vladimir Putin che però non scoraggia Erdogan: “Andremo fino in fondo. Siamo determinati. Finiremo quello che abbiamo iniziato”, ha dichiarato il Sultano. “L’approccio” mostrato dalla “Russia non sarà un ...

Siria - soldati di Assad con i curdi contro la Turchia. Erdogan : “Attacchiamo Kobane”. Trump : “In arrivo grandi Sanzioni per Ankara” : Le truppe di Assad marciano verso nord per combattere a fianco dei curdi contro i turchi. Un’intesa clamorosa e impensabile soltanto fino a qualche giorno fa, raggiunta con la mediazione della Russia di Vladimir Putin che però non scoraggia Erdogan. “L’approccio” mostrato dalla “Russia non sarà un problema” per il nostro attacco a Kobane, ha detto, mentre i suoi carri armati, mezzi blindati e unità militari ...

Erdogan : «Attaccheremo Kobane» L’Italia ferma l’export di armi - Sanzioni dalla Ue (ma non per i curdi) : Corsa contro il tempo per arrivare per primi nella città un tempo simbolo della resistenza contro l’Isis e ora nel mirino dei turchi. Trump rivendica il ritiro delle truppe: «Non andremo in un’altra guerra tra popoli che si combattono da 200 anni»

Uefa - il vicepresidente Michele Uva parla di Nations League e delle Sanzioni per la Turchia : “Il momento politico non è dei migliori, c’è una separazione netta fra aspetti politici e sportivi ma il calcio non può far finta di nulla. Sul comportamento di giocatori e allenatori ci sono regole precise che vanno rispettate, la violazione porta a indagini e ad eventuali sanzioni”. Così Michele Uva, vicepresidente dell’Uefa, intervenuto questa mattina ai microfoni di Radio Anch’Io Sport su Radio 1, per ...

Coia : Sanzioni - sequestri e Polizia locale fissa in piazze centro per combattere abusivismo : Roma – sanzioni, sequestri e la proposta di istituire presidi fissi in alcune piazze storiche del centro per evitare il fenomeno dell’abusivismo. Questi i risultati della commissione capitolina Commercio che questa mattina, guidata dal presidente Andrea Coia, ha svolto una seduta in esterna per verificare lo stato del commercio su strada, regolare e non, tra Campo de’ Fiori e piazza Navona. La proposta di presidi fissi di ...

Fisco - premi sugli scontrini : Sanzioni per i commercianti : Una stretta sulle compensazioni fiscali. Lotta alle frodi su accise ed Iva nel commercio dei carburanti e delle bevande alcoliche. L?arrivo, dopo mille rinvii, della lotteria degli scontrini...