Sanità | Veneto leader in Italia per screening della mammella 3

Sanità : Veneto leader in Italia per screening della mammella : Venezia, 18 ott. (Adnkronos) - La Sanità veneta è leader nazionale sul fronte dello screening contro il tumore alla mammella. Con un’estensione degli inviti pari al 91% contro l’84% in Italia, e un’adesione delle donne invitate del 78,6% rispetto al 59,6% nazionale, il sistema Veneto di prevenzione

Veneto - il re della Sanità Mantoan nominato presidente Aifa : consiglieri chiedono chiarezza sull’incidente mortale con la sua auto blu : Pochi giorni fa la “grana” di un’interrogazione in consiglio regionale, a causa di un incidente stradale causato dall’auto blu su cui era a bordo e per il sospetto di una tolleranza disciplinare da parte della Regione. Adesso Domenico Mantoan, l’uomo più potente della sanità in Veneto, un settore che amministra quasi 10 miliardi di euro all’anno, finisce invece sugli scudi. Sarà, infatti, il nuovo presidente ...

Sanità : Regioni designano Dg veneto Mantoan presidente Aifa : Venezia, 17 ott. (Adnkronos) – Con l’indicazione in sede di Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome, e la successiva ratifica in Conferenza Stato-Regioni, il Direttore Generale della Sanità della Regione veneto, Domenico Mantoan, è stato designato presidente dell’Agenzia Italiana del Farmaco ‘ Aifa. La nomina formale avverrà da parte del presidente del Consiglio dei Ministri.Mantoan, che ...

Sanità : Veneto - ok primo bando per giovani con 224 domande per pronto soccorso (2) : (AdnKronos) - “L’adesione è stata importante – commenta Zaia – il che dimostra quanta voglia di lavorare e di mettersi alla prova ci sia tra i nostri giovani medici, imprigionati nell’assurdità nazionale delle borse di specialità in numero largamente inferiore ai laureati in medicina, elemento quest

Sanità : Veneto - ok primo bando per giovani con 224 domande per pronto soccorso (3) : (AdnKronos) - "E’ chiaro – dice la Lanzarin – che si tratta di una soluzione di tipo emergenziale ma, come evidenzia bene il documento approvato da tutte le Regioni italiane, la questione ha due facce: quella dell’urgenza e quella della programmazione di prospettiva. L’urgenza è dettata dalla necess

Sanità : Veneto - ok primo bando per giovani con 224 domande per pronto soccorso : Venezia, 14 ott. (AdnKronos) - Si è chiuso oggi in Veneto, con ben 224 domande arrivate, il bando per il reclutamento di giovani medici laureati, abilitati, ma non ancora specializzati, da inserire negli ospedali con un contratto autonomo. Il bando riguarda l’inserimento nell’area pronto soccorso. D

Sanità : da Regione Veneto altri 8 - 9 mln per investimenti : Venezia, 2 ott. (AdnKronos) - Via libera dalla Giunta regionale del Veneto ad altri 8 milioni 972 mila euro di finanziamenti in edilizia e macchinari per tre importanti Ullss venete: la 1 Dolomiti, la 6 Euganea e la 9 Scaligera. I finanziamenti sono stati approvati, su proposta dell’Assessore alla S

Sanità : Ordine Medici Padova - su carenza medici positivo tavolo con Regione Veneto : Padova, 9 set. (AdnKronos) – L’Ordine dei medici Chirurghi e degli Odontoiatria della Provincia di Padova, “esprime vivo compiacimento per l’odierno incontro avvenuto tra la Regione Veneto, le Scuole di medicina delle Università degli Studi di Padova e Verona e gli Ordini dei medici del Veneto, incontro che si è rivelato molto collaborativo e fruttuoso per la dichiarata volontà condivisa di trovare una soluzione, ...

Sanità : Veneto - carenza medici - accordo Regione - Università- Ordini (2) : (AdnKronos) - “Lavoriamo su due fronti – ha detto la Lanzarin – uno nell’immediato e uno di prospettiva programmatoria. Mentre definiamo con le Università e i medici tutti i contenuti dell’operazione, la Regione proseguirà con l’applicazione delle decisioni in materia di assunzione di medici laureat

Sanità : Veneto - carenza medici - accordo Regione - Università- Ordini (3) : (AdnKronos) - Già sul tavolo anche i primi numeri sulle necessità della Regione e sulle potenzialità delle Suole di specialità universitarie. Per la Regione si conferma un fabbisogno generale di oltre 1.300 medici, calcolato all’anno scorso, ma tendenzialmente in aumento anche per le previsioni dell

Sanità : Veneto - carenza medici - accordo Regione - Università- Ordini : Venezia, 9 set. (AdnKronos) - Tra la Regione Veneto, le Scuole di medicina delle Università di Padova e Verona e gli Ordini dei medici c’è comunità d’intenti per definire, in tempi molto brevi, un accordo con modalità e numeri precisi per l’inserimento negli ospedali dove c’è carenza di specialisti