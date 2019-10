Sanità | domani Musumeci e Toti al forum ' Meridiano'

Corrotti : Domani sit-in al San Camillo in sostegno a operatori sanitari : Roma – Nella giornata di Domani , martedì 24 settembre alle ore 10, una delegazione Lega sarà presente al sit-in indetto dal sindacato NURSIND davanti all’Ospedale San Camillo di Roma per protestare contro le recenti, e sempre più frequenti, aggressioni a danno degli operatori sanitari . “Proprio nei giorni scorsi ho depositato in Regione Lazio un’interrogazione al presidente Zingaretti e all’Assessore alla Sanità D’Amato per chiedere di ...

Domani i test per professioni sanitarie : 22.03 Sono 74.380, in lieve calo rispetto al 2018, gli studenti impegnati Domani in 37 università statali l'esame di ammissione per i corsi di laurea delle professioni sanitarie presso le facoltà di Medicina e Chirurgia di tutta Italia Infermiere, ostetrica, fisioterapista, logopedista o tecnico di radiologia: in totale 24.033 i posti messi a bando, di cui ben 15.069 per Infermiere. Per la professione di infermiere, +3,8% di domande, da ...