Samanta Togni annuncia le nozze con il chirurgo Mario Russo

Fonte : musicaetesti.myblog

(Di venerdì 18 ottobre 2019)ha conosciuto il suo compagno la scorsa estate su un treno che li stava portando da Napoli a Roma ed è stato colpo di fulmine, pochi mesi doposui social leimminenti con. “La vita ha molta più fantasia di noi”, scrive la ballerina sulla sua pagina “Instagram” per dare la bella notizia ai follower. Lo scorso luglio,era ancora fidanzata con Christian Panucci, con cui ha fatto coppia per 8 anni. Ma mentre viaggiava per lavoro tra Napoli e Roma, si è trovata seduta in treno davanti al fascinosoplastico. Da allora non si sono più lasciati: lui, che vive a Dubai dove è proprietario di alcune prestigiose cliniche, torna in Italia tutte le settimane per vederla. La coppia ha trascorso una vacanza insieme a Capri e un’altra alle Maldive, e già pensano alla luna di miele.

DonnaGlamour : Chi è Mario Russo, compagno di Samanta Togni - DonnaGlamour : Samanta Togni si sposa: l’annuncio a 3 mesi dalla separazione da… - Unf_Tweet : Matrimonio lampo per #SamantaTogni, la ballerina a sorpresa -