Salvini replica a Grillo sul voto agli anziani | Mi sembra da ricovero

Matteo Salvini replica agli auguri di pronta guarigione di Renzi : "Non mi pagano per litigare" : Non molla di un millimetro, Matteo Salvini. Dopo il malore che lo ha colpito a Trieste, con conseguente ricovero e dimissioni, è tornato in piazza in Umbria, per la campagna elettorale in vista del voto alla regionali. E da Corciano, provincia di Perugia, ha risposto agli auguri di pronta guarigione

Renzi : "Salvini getta il Paese nella paura" Leader Lega replica : "Ti sei inventato un governo per non far votare gli italiani" : Matteo contro Matteo. Nessuna esclusione di colpi nel duello televisivo, senza diretta, tra Matteo Renzi e Matteo Salvini. Dagli studi di Porta a Porta i Leader rispettivamente di Italia Viva e Lega, non se le mandano a dire: "Fa politica da 27 anni ma non ha portato a casa nulla. Solo spot. La sua è la politica degli spot" attacca Renzi rivolgendosi a Salvini."Lei getta il Paese in un clima di paura, parlando di nuove tasse ...

Salvini a Renzi : «Hai inventato un governo sotto un fungo». La replica : «Rosichi» : Per l'intervista a "Porta a Porta" i due leader politici indossano entrambi un completo blu; cravatta scura a tinta unita per il senatore ex Pd, scura con piccola fantasia per il capo leghista

LAPO ELKANN VS Salvini - LITE SU MIGRANTI/ 'Parole stupefacenti' - la controreplica : LITE LAPO ELKANN-SALVINI, botta e risposta infuocato: 'MIGRANTI? No, nuovi italiani'. L'ex ministro dell'Interno ironizza sui social.

Matteo Salvini - la replica più dura a Lapo Elkann : "Quel gabbiano è più attendibile e sano" : La polemica del giorno è quella tra Lapo Elkann e Matteo Salvini, con il rampollo di casa Agnelli che ha attaccato il secondo, accusato di "comportamento dissolutivo" per quel che riguarda gli immigrati. E ancora: "Non mi piace Salvini. Non mi piace il suo comportamento sul tema dei migranti perché

Lapo Elkann attacca Salvini sui migranti - la replica (poco elegante) dell'ex ministro : Dibattito a distanza tra i due sul tema migranti. L'imprenditore a Palermo elogia lo spirito d'accoglienza della Sicilia e...

Salvini replica a Conte sui migranti : "Più sbarchi - più morti" : “In un anno di governo ho ridotto gli sbarchi del 75%, e in un solo mese di Pd-M5S gli arrivi sono aumentati. Questi sono fatti, mentre l’accordo di Malta è solo l’ennesima promessa dell’Europa. Tante parole ma fatti zero, come in passato. Il premier Conte dovrebbe ricordarlo e mostrare rispetto per chi ha governato con lui per 14 mesi, contribuendo a strapparlo dall’anonimato. Se non sopportava me e la Lega, ...

Mario Monti a L'aria che tira replica a Matteo Salvini : "La gente mi chiedeva quando lo avremmo cacciato" : Mario Monti a L'aria che tira, oggi lunedì 23 settembre, era particolarmente scatenato: "Matteo Salvini dice poveretti Monti e la Fornero che non possono uscire di casa? Venga con me, ricevo manifestazioni di affetto e simpatia". Il senatore ed ex premier rincara la dose in collegamento con Myrta Me

Sea Watch - Carola Rackete si rifiuta di replicare a Salvini e annuncia : “Pronta a tornare in mare” : La comandante della Sea Watch, Carola Rackete, si rifiuta di rispondere alle parole e agli insulti dell'ex ministro dell'Interno, Matteo Salvini, spiegando che "bisogna interrompere la retorica dell'odio". Inoltre, Rackete annuncia di essere pronta a tornare in mare per salvare migranti: "Se mi chiamassero di nuovo andrei immediatamente".Continua a leggere

Scissione Pd - Salvini replica a Franceschini : “Io come Mussolini? Basta - guadagnati lo stipendio” : Salvini replica a Franceschini, che prevede un trionfo del centrodestra, come risultato delle scissioni nel Pd. Il ministro della Cultura ricorda che furono le divisioni a far vincere il fascismo. Il segretario del Carroccio: "Dice che sono come Mussolini? Ma Basta... Siete al governo? Governate! Guadagnatevi lo stipendio".Continua a leggere

Pontida - Gad Lerner : “Salvini non si è scusato”. Lui replica : “Non è giornalista ma calunniatore” : Continua lo scontro tra Gad Lerner e Matteo Salvini dopo gli insulti rivolti ieri a Pontida da alcuni militanti della Lega al giornalista. Lerner fa sapere che Salvini non si è scusato, sostenendo che probabilmente "ci marcia un po'", mentre l'ex ministro dell'Interno replica: "Questi non sono giornalisti, ma spesso calunniatori".Continua a leggere

Governo - Conte replica e accusa Salvini : “Con arroganza e scarsa conoscenza voleva pieni poteri” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, replica al Senato dopo la giornata di dibattito sulla fiducia al suo esecutivo e prende di mira le opposizioni. In particolare, Conte accusa Matteo Salvini per la sua richiesta di tornare al voto e di volere pieni poteri, definendo il leader della Lega "arrogante" e con "scarsa conoscenza della Costituzione".Continua a leggere

Roberto Saviano replica a Salvini : Cerchi solo attenzione : Continua il botta e risposta social tra il leader del Carroccio Matteo Salvini e Roberto Saviano. Dopo le parole dello scrittore sulla legalizzazione della cocaina, l'ex Ministro dell'interno lo aveva definito pericoloso, ma Saviano non ci sta: "Cerca solo attenzione".Nelle scorse ore l’ex ministro dell’Interno, Matteo Salvini, aveva definito Roberto Saviano “pericoloso”. L’autore di “Gomorra”, al Festival per presentare la serie tv ...

Salvini contro Saviano : “È pericoloso”. La replica : “Cerca solo un po’ di attenzione” : Scontro a distanza tra l'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini e lo scrittore Roberto Saviano. Il leader leghista ha definito Saviano "pericoloso" per alcune sue affermazioni sulla liberalizzazione della droga. La replica di Saviano: "È tornato e spera in una visibilità di riflesso visto che è confinato nelle ultime pagine dei giornali"Continua a leggere