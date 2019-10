Salerno | sentenze pilotate | arrestato autore Rai Casimiro Lieto

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Tra le persone arrestate questa mattina dalla Guardia di Finanza dinell’ambito dell’inchiesta “Ground Zero 2” c’è anche, nototelevisivo Rai in passato tra i papabili alla guida di Raidue. In tutto sono 7 i destinatari del provvedimento di custodia cautelare in carcere: tra questi vi sono giudici tributari e a imprenditori del salernitano e dell’avellinese.è accusato di avere promesso un posto di lavoro al figlio di Ferdinando Spanò, presidente di una commissione tributaria a. In cambio del “favore”, l’tv avrebbe ricevuto un trattamento privilegiato in un procedimento tributario da 230mila euro.Tra i due avrebbe fatto da intermediario un altro giudice tributario, Antonio Mauriello. Come scrive il gip Pietro Indinnimeo nell’ordinanza, i tre soggetti“si accordavano per la corresponsione di un’utilità, consistente nell’individuazione e ...

eziomauro : Salerno, sentenze pilotate: arrestato Casimiro Lieto, la Lega lo voleva direttore di Rai1 - repubblica : Salerno, sentenze pilotate: tra gli arrestati c'è anche l'autore tv Casimiro Lieto - HuffPostItalia : Salerno, sentenze pilotate: tra gli arrestati anche l'autore tv Casimiro Lieto -