Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 18 ottobre 2019) C’è anche il professionista irpino Casimiro Lieto, autore televisivo Rai che è stato a La Prova del Cuoco, Miss Italia e recentemente a La vita in diretta Estate, tra i sette arrestati dell’inchiesta della Procura disulladelletributarie. L’accusa èin. Secondo le indagini della Finanza, coordinate dal procuratore aggiunto Luigi Alberto Cannavale, Lieto avrebbe promesso un posto di lavoro al figlio di Fernando Spanò, presidente della quarta sezione della Commissione tributaria die già coinvolto a maggio nella prima tranche delle indagini, per pilotare a proprio favore la sentenza relativa a un accertamento di quasi 230mila euro. Il ricorso di Lieto fu accolto il 14 luglio 2017 e lasarebbe avvenuta in concorso con Antonio Mauriello, già giudice tributario e attualmente membro del Consiglio nazionale della ...

Carlott5S : RT @Virus1979C: Salerno, compravendita di sentenze: 7 arresti per corruzione in atti giudiziari. Tra loro Casimiro Lieto, autore de ‘La Pro… - tranellio : RT @Virus1979C: Salerno, compravendita di sentenze: 7 arresti per corruzione in atti giudiziari. Tra loro Casimiro Lieto, autore de ‘La Pro… - Noovyis : (Salerno, compravendita di sentenze: 7 arresti per corruzione in atti giudiziari. Tra loro Casimiro Lieto, autore d… -