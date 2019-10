Rugby | Mondiali 2019 | Nuova Zelanda-Irlanda Programma | orari e tv

Fonte : oasport

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Vivere o morire, vincere o tornare a casa. Aidiil tempo dei calcoli è finito: inizia la fase ad eliminazione diretta, che si apre con i quarti di finale. Una delle partite più attesa sarà quella fra i bicampioni in carica degli All Blacks e una delle pretendenti al titolo, ovvero l’. A Tokyo vedremo quindi chi la spunterà potendo proseguire così il suo percorso verso la finale di Yokohama del 2 novembre. Andiamo quindi a scoprire il, glie come poter seguire il match in tv o in streamingSabato 19 ottobre– Quarti di finale: kick off alle ore 12.15 (italiane) – Tokyo Stadium Il match sarà visibile in diretta tv su RaiSport HD (canale 57) e in streaming sul sito raisport.rai.it . Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al ...

