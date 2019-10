Rugby | Mondiali 2019 | Giappone-Sudafrica Programma | orari e tv

Fonte : oasport

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Si chiuderà domenica 20, con la seconda ed ultima di giornata, ildedicato ai quarti di finale della Coppa del Mondo di, delineati al termine della fase a gironi: per la parte bassa del tabellone, alle ore 12.15 italiane, si sfideranno i padroni di casa deled il, nella partita che definirà la quarta ed ultima semifinalista della rassegna iridata della palla ovale. Worlde Rai hanno raggiunto l’intesa per la trasmissione in esclusiva della Coppa del Mondo: l’accordo prevede la diretta tv in chiaro su RaiSport+HD di tutta la seconda fase ad eliminazione diretta. Lo streaming, per queste gare, sarà fruibile in maniera gratuita su RaiPlay. OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale di tutti i match della seconda fase.Quarti di finale Domenica 20 ottobre ore 12.15(Tokyo Stadium) Diretta tv ...

WTesco : @triomedusa domattina ci sarà anche il quarto di finale dei mondiali di rugby, Inghilterra-Australia quindi molti I… - OA_Sport : Rugby, Mondiali 2019: la Nuova Zelanda resta la squadra da battere. Ma Galles e Sudafrica possono insidiare gli All… - OA_Sport : Rugby, Mondiali 2019: giocatori dell’Uruguay sotto accusa per aggressione in un locale, lanciato in aria un camerie… -