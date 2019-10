Roma | Zingaretti | ' governata da Lega sarebbe ferita | costruire alternativa'

Roma. Grillini e Lega di nuovo insieme : voteranno la sfiducia a Zingaretti : Imbarazzo tra i Grillini per il caso Regione Lazio dove i consiglieri regionali voteranno la sfiducia al Governatore Nicola Zingaretti,

Virginia Raggi - il Pd Romano si agita dopo le parole di Zingaretti sulle non-dimissioni della sindaca. E c’è il caso del segretario cittadino : Il mezzo passo indietro c’è stato, ma le acque nel Pd romano (e non solo) sono ancora agitate. Due semplici frasi come “a Roma stiamo all’opposizione” e “no a un altro sindaco come Raggi” rappresentano il tentativo operato lunedì mattina da Nicola Zingaretti di mettere una pezza al pasticcio combinato venerdì sera, quando alla trasmissione Otto e Mezzo di La7 dal segretario nazionale dem (e presidente della Regione Lazio) si è lasciato scappare ...

Nicola Zingaretti chiude a Virginia Raggi : "Non la sosteniamo - Roma in declino" : Pronto a tutto, Nicola Zingaretti, il segretario del Pd che continua ad invocare un'alleanza strutturale col M5s in chiave anti-Salvini. Pronto a ricevere sonori schiaffoni da Luigi Di Maio, che ha replicato spiegando come la questione, ad ora, non sia all'ordine del giorno. Pronto a tutto ma non a

Colosimo : accordi Zingaretti-M5s in Regione è mazzata per Roma : Roma – Arrivano le parole di Chiara Colosimo, consigliere di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio, in merito agli accordi tra il Pd di Nicola Zingaretti e il Movimento Cinque Stelle: “Visto che il segretario del Pd, sua maestà Nicola Zingaretti, non trova più il tempo per occuparsi della sua Regione, e con le sue ultime affermazioni sulla Raggi, neanche della sua città, gli consigliamo di dare una piccola occhiata al ...

Colosimo : M5S in Regione con Zingaretti altra mazzata per Roma : Roma – “Visto che il segretario del Pd, sua maestà Nicola Zingaretti, non trova più il tempo per occuparsi della sua Regione, e con le sue ultime affermazioni sulla Raggi, neanche della sua città, gli consigliamo di dare una piccola occhiata al Corriere della Sera di oggi che affronta “una giornata normale a Roma: borseggi e rifiuti, roghi e gabbiani”. Al segretario del Pd serve il M5S per sopravvivere; ai Romani, ...

Le parole di Zingaretti su Raggi agitano il Pd Romano : L'uscita di ieri di Nicola Zingaretti, in cui il segretario Pd ha sostenuto che Virginia Raggi non dovrebbe dimettersi ma "affrontare con più decisione e collegialità temi da troppo tempo irrisolti" agita i Dem romani. Tra dirigenti ed eletti da stamattina filtra malumore, c'è chi si affretta a ribadire che nonostante l'alleanza di governo non muta il giudizio di "fallimento" sull'operato della sindaca e chi le chiede di "velocizzare il suo ...

Roma. Zingaretti - Pd principale oppositore alla Raggi : Politica Roma. “Il Partito democratico e’ il principale protagonista dell’opposizione alla Raggi e in consiglio comunale sta conducendo una battaglia nell’esclusivo interesse dei romani. La capitale ha bisogno di una svolta e di un’alternativa a questo governo”. Lo ha detto il segretario Pd Nicola Zingaretti, prima dell’inizio della marcia silenziosa in memoria del rastrellamento del Ghetto di ...

Roma : Salvini - 'Raggi l'ha ridotta a discarica - non so come Zingaretti può appoggiarla' : Foligno (Pg), 12 ott. (AdnKronos) - "Ieri Zingaretti ha detto la Raggi non si deve dimettere: ma se c'è una che non è capace di fare il sindaco è la Raggi, sta conciando la città più bella del mondo ad una discarica e il Pd, che teoricamente è all'opposizione, dice no, la Raggi deve lavorare di più"

Politica Roma. Politi (Lega) : “Zingaretti - ci lascia basiti” : “L’annuncio di ieri del segretario Pd, Nicola Zingaretti, ci lascia basiti. La volontà di sostenere la Raggi è però in perfetta linea con quanto accade in Campidoglio”. Lo dichiara in una nota Maurizio Politi, capogruppo della Lega in Assemblea Capitolina. “Avevamo scritto al Pd capitolino per chiedere di sfiduciare con la nostra mozione Virginia Raggi, ma dal capogruppo, Giulio Pelonzi, non abbiamo mai avuto ...

Regionali - Zingaretti : “Vinceremo in Umbria ed Emilia Romagna. Di Maio? Con lui non è scampagnata ma ci sono rispetto e lealtà” : “Dobbiamo rivolgerci agli elettori della Lega e dimostrare di avere soluzioni migliori di quelle proposte da Salvini” e così “vinceremo in Umbria ed Emilia Romagna”. Lo ha detto Nicola Zingaretti, intervenuto al ‘Festival delle città’ in corso a Roma parla della situazione politica. Il segretario del Pd ha schivato il tema della scissione di Matteo Renzi: “Il Pd è tornato al centro della scena politica ...

Roma metropolitane : Zingaretti - ‘grave quanto accaduto si faccia chiarezza’ : Roma, 1 ott. (AdnKronos) – “quanto è avvenuto davanti alla sede di Roma metropolitane è molto grave. Si faccia immediata chiarezza, siamo vicini a lavoratori, sindacalisti, consiglieri e deputati”. Lo scrive in una nota il segretario Pd Nicola Zingaretti.L'articolo Roma metropolitane: Zingaretti, ‘grave quanto accaduto si faccia chiarezza’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Urciuolo : Zero Romano vero - Raggi e Zingaretti si dimettano : Roma – “Come se non bastassero i quotidiani che ogni giorno denunciano il degrado di Roma, anche ieri durante la presentazione del suo nuovo disco, Renato Zero si è ripetutamente soffermato sulle gravi problematiche che affliggono la nostra città ormai da diverso tempo: manto stradale disastrato e rifiuti ovunque. Proprio per questo vorrei ringraziare il cantautore romano per l’onestà e il coRaggio delle sue affermazioni. Evidenziare, in ...