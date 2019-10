Roma-Borussia Mönchengladbach | Europa League | partita visibile su Sky il 24 ottobre

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Lasarà chiamata ad affrontare ilnella 3ª giornata della fase a gironi di. I giallorossi scenderanno in campo giovedì 24alle ore 18.55. Ladello stadio Olimpico verrà trasmessa in diretta tv soltanto su Sky (streaming su Sky Go), mentre TV8 proporrà in chiaro la sfida della Lazio sul campo del Celtic in serata. La situazione nel Gruppo J vede la squadra di Paulo Fonseca in testa alla classifica con 4 punti, tanti quanti ne ha ottenuti il Wolfsberger. La squadra di Marco Rose, invece, ha conquistato solo 1 punto, così come l’İstanbul Başakşehir. La sfida contro ilnon sarà semplice per la, anche se tra le mura amiche avrà il supporto dei propri tifosi. Nell’attesa di scoprire cosa accadrà in campo, ricordiamo che le due squadre non hanno mai avuto occasione di affrontarsi nelle competizioni ...

SilviaCantoia : RT @VoceGiallorossa: ?? @borussia, @stindl28: 'Sono fiducioso per le gare contro la @OfficialASRoma. Mi piace molto Zaniolo anche se temo @E… - VoceGiallorossa : ?? @borussia, @stindl28: 'Sono fiducioso per le gare contro la @OfficialASRoma. Mi piace molto Zaniolo anche se temo… - Andycramp3 : RT @OfficialASRoma: ???? Al via online dalle 12:00 di domani la prima fase di prelazione per i biglietti di Borussia-Roma ?? -