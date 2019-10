Roma Antonio Sorgentone nei guai | accusato di avere accoltellato un amico

Antonio Monda : “La Festa del Cinema di Roma è donna : più sostanza e meno arte” : Festa del Cinema di Roma edizione numero quattordici, “una di quelle in cui ci sarà più sostanza e meno arte”, assicura il direttore artistico Antonio Monda citando la famosa frase che pronuncia Polonio ad Amleto. Una Festa “adolescente e un po’ diva”, come aggiunge Laura Delli Collialla presentazione ufficiale all’Auditorium Parco della Musica, che poi sarà il centro nevralgico della ...

Antonio Angelucci assolto a Roma : niente truffa alla Sanità per il San Raffaele di Velletri : Il fatto non sussiste: con questa formula il Tribunale di Roma ha assolto questa mattina il deputato di Forza Italia Antonio Angelucci, il figlio Giampaolo e altre tredici persone dall'accusa di far parte un'associazione per delinquere finalizzata a una serie di truffe ai danni del sistema sanitario

Antonio Monda in esclusiva : «Le star della Festa del Cinema di Roma le conquisto in cucina. Docufilm in stile Ferragni? Perché no» : L?ultimo colpo grosso l?ha messo in atto annunciando che The Irishman, il film di Martin Scorsese sarà presentato il 21 ottobre alla quattordicesima Festa del Cinema di Roma. In...

"The Irishman" di Martin Scorsese sarà presentato alla Festa del Cinema di Roma. Antonio Monda : "Un onore ospitare il film dell'anno" : The Irishman, l’atteso nuovo film di Martin Scorsese, sarà presentato lunedì 21 ottobre alla 14/a edizione della Festa del Cinema di Roma (17-27 ottobre). Lo annunciano il direttore artistico Antonio Monda e Laura Delli Colli, presidente della Fondazione Cinema per Roma, d’intesa con Francesca Via, direttore generale. View this post on InstagramA post shared by Antonio Monda (@AntonioMonda2) on Sep 16, 2019 at ...

Sara Di Pietrantonio uccisa e bruciata a Roma - ergastolo all'ex fidanzato Paduano. La mamma di Sara : «Sentenza servirà per altre ragazze» : Condanna all'ergastolo per Vincenzo Paduano, il vigilante in carcere per l'omicidio dell'ex fidanzata Sara Di Pietrantonio, uccisa e data alle fiamme il 29 maggio 2016 in via della...

Roma. Morto Antonio Marini : la carriera del magistrato legata alla lotta al terrorismo : Lutto a Roma. E’ Morto Antonio Marini, magistrato di lungo corso con una carriera legata alla lotta al terrorismo. alla