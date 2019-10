Rodrigo Alves Il Ken Umano | ' Metto un palloncino nello stomaco per perdere 20 chili'

Pomeriggio 5 - il Ken umano Rodrigo Alves : «Mai più interventi chirurgici - essere perfetto è noiosissimo» : Si è sottoposto a 69 interventi chirurgici, ma ora Rodrigo Alves, meglio noto come il Ken umano, si dichiara pentito. Ospite di Pomeriggio 5 da Barbara D'Urso, ha ribadito di avere...

Lite in studio a Pomeriggio 5 tra Roger Garth e Rodrigo Alves. Il modello : Non esisti più : A Pomeriggio 5 si parlava di "chirurgia estetica", un argomento generalmente divisivo. Infatti si sono scaldati gli animi. La chirurgia estetica fa sempre discutere, è un argomento che generalmente divide le platee: c’è chi è totalmente contrario, chi ricorre al ritocchino per cancellare gli anni che passano o chi sceglie di sottoporsi a interventi invasivi nella speranza di sentirsi più bello/a. Per qualunque ragione si ricorra alla chirurgia, ...

A Pomeriggio Cinque si parla di chirurgia estetica. In studio Rodrigo Alves che litiga con Roger Garth Durante l'ultima pagina di Pomeriggio Cinque della puntata di oggi si è discusso di chirurgia estetica. In studio non sono mancati personaggi televisivi che sono ricorsi ai ritocchini e tra di loro è spuntato anche Rodrigo Alves

