Risultati Serie D | il Foggia riceve il Casarano | il Palermo ospita il Licata | il

Risultati Serie C - 10^ giornata : il programma completo e la classifica aggiornata : Risultati Serie C – La terza Serie non si ferma mai. Sempre in campo, anche in questo weekend, che anticiperà il secondo turno infrasettimanale stagionale. Come sempre, da nord a sud, il ricco programma della domenica pomeriggio, che segue gli anticipi del sabato. Ecco il programma completo e le classifiche. GIRONE A SABATO ore 15:00 Pianese-Monza Pro Patria-Pro Vercelli ore 20:45 Arezzo-Alessandria DOMENICA ore ...

Risultati Serie B - 8^ giornata : il programma completo e la classifica aggiornata : Risultati Serie B – Si torna in campo anche in Serie B. Ottava di campionato. Si parte il venerdì con l’anticipo tra Cittadella e Cosenza. Sabato si giocano 5 partite. Alle 15 in campo Entella-Trapani, Juve Stabia-Pordenone, Pescara-Spezia e Venezia-Salernitana. Alle 18 il big match tra Benevento e Perugia. Domenica altre tre gare: Chievo-Ascoli, Pisa-Crotone ed Empoli-Cremonese. Turno che si chiude il lunedì con ...

Risultati Serie B live - 8^ giornata : il programma completo e la classifica aggiornata : Risultati Serie B – Si torna in campo anche in Serie B. Ottava di campionato. Si parte il venerdì con l’anticipo tra Cittadella e Cosenza. Sabato si giocano 5 partite. Alle 15 in campo Entella-Trapani, Juve Stabia-Pordenone, Pescara-Spezia e Venezia-Salernitana. Alle 18 il big match tra Benevento e Perugia. Domenica altre tre gare: Chievo-Ascoli, Pisa-Crotone ed Empoli-Cremonese. Turno che si chiude il lunedì con ...

Risultati Serie A live - 8^ giornata : il programma completo e la classifica aggiornata : Risultati Serie A – La Serie A torna in campo dopo la sosta per le nazionali. L’ottava giornata si apre all’Olimpico con Lazio-Atalanta. A seguire Napoli-Verona, nella serata di sabato la Juventus riceve il Bologna. La domenica sarà aperta, invece, dal classico anticipo dell’ora di pranzo. Si gioca Sassuolo-Inter. Tre le gare delle 15: Cagliari-Spal, Sampdoria-Roma e Udinese-Torino. Alle 18 al Tardini si gioca ...

Risultati Serie C - 9^ giornata : il Pontedera batte la Pistoiese - le classifiche aggiornate [FOTO] : Risultati Serie C – C’è la sosta per le nazionali, ma la terza Serie non si ferma. Tutti in campo i tre gironi, come sempre suddivisi tra gli anticipi del sabato, il clou della domenica pomeriggio e il posticipo di lunedì. L’antipasto serale è già tutto da gustare. Il Padova, capolista del girone B, cade contro il Ravenna. Molto più a Sud, il derby calabrese tra Reggina e Catanzaro va agli amaranto. Nelle gare della ...

Risultati Serie C - 9^ giornata – Il Monza non si ferma - il big match va al Bari : le classifiche aggiornate [FOTO] : Risultati Serie C – C’è la sosta per le nazionali, ma la terza Serie non si ferma. Tutti in campo i tre gironi, come sempre suddivisi tra gli anticipi del sabato, il clou della domenica pomeriggio e il posticipo di lunedì. L’antipasto serale è già tutto da gustare. Il Padova, capolista del girone B, cade contro il Ravenna. Molto più a Sud, il derby calabrese tra Reggina e Catanzaro va agli amaranto. Nelle gare della ...

Rugby femminile - Serie A 2019-2020 : i Risultati della seconda giornata. Nette vittorie per Villorba e Colorno : Va in archivio la seconda giornata della Serie A di Rugby femminile: nel Girone 1, che comprende le migliori sette della scorsa stagione, vincono con bonus Villorba e Colorno, mentre il Torino passa di misura a Treviso. Negli altri raggruppamenti, formati con il criterio della vicinanza geografica, non si è disputato il match tra Fifteen Wilds All Bluff Mutina e Rugby Stanghella, mentre è da record il 104-0 del Rugby Riviera 1975 ai danni del ...

Risultati Serie C - Classifica/ Diretta gol live score : la Virtus Francavilla ne fa 6! : Risultati Serie C: Diretta gol live score delle partite, in programma oggi, domenica 13 ottobre 2019. Le classifiche aggiornate dei gironi A, B e C.

Risultati Serie D - il Palermo non si ferma più : solo un pareggio per il Foggia : Risultati Serie D – Anche la prima Serie dilettantistica nazionale scende in campo. Consueto programma domenicale con i nove gironi in campo alle 15. Nel Gruppo A successo davanti al pubblico amico della Lucchese che ha avuto la meglio del Savona, colpo grosso del Casale contro il Ghivizzano. Nel Gruppo E tonfo in trasferta per il Grosseto che ha perso 0-3 contro il Monterosi, brutta battuta d’arresto. Nel gruppo G ko per il ...

Risultati Serie C - 9^ giornata : il Catania vince ma soffre - Potenza all’ultimo respiro - le classifiche aggiornate : Risultati Serie C – C’è la sosta per le nazionali, ma la terza Serie non si ferma. Tutti in campo i tre gironi, come sempre suddivisi tra gli anticipi del sabato, il clou della domenica pomeriggio e il posticipo di lunedì. L’antipasto serale è già tutto da gustare. Il Padova, capolista del girone B, cade contro il Ravenna. Molto più a Sud, il derby calabrese tra Reggina e Catanzaro va agli amaranto. Nelle gare della ...

Hockey prato - Serie A1 2019-2020 : Risultati e classifica della quarta giornata. Amsicora e Bra a braccetto davanti : Classico doppio turno per il campionato maschile di Hockey su prato di Serie A1. Squadre impegnate dunque sia di sabato che di domenica, oggi è andata in scena la quarta giornata. Proseguono a braccetto in testa alla classifica HC Bra, vincente oggi per 4-3 in casa sull’Adige), ed Amsicora (devastante sul Bologna). Si ferma la corsa della Ferrini, sconfitta in casa dal Butterfly. Tra le inseguitrici del duo a sorpresa troviamo Valchisone, ...

Risultati Serie D - tutti i parziali all’intervallo : Risultati Serie D – Anche la prima Serie dilettantistica nazionale scende in campo. Consueto programma domenicale con i nove gironi in campo alle 15. Di seguito il programma completo. GIRONE A Borgosesia-Ligorna 0-0 Bra-Prato 0-0 Caronnese-Chieri 1-0 Fezzanese-Verbania 1-0 Ghivizzano Borgo-Casale 0-0 Lavagnese-Seravezza Pozzi 2-0 Lucchese-Savona 0-0 Real Forte Querceta-Sanremese 0-0 Vado-Fossano 0-1 GIRONE B Bolzano-USD Dro ...

Risultati Serie D - CLASSIFICHE/ Live score dei gironi : tutti in campo - si gioca! : RISULTATI SERIE D: Livescore delle partite in programma oggi, domenica 13 ottobre 2019 e le CLASSIFICHE aggiornate dei nove gironi.

Risultati Serie C - CLASSIFICA/ Partite al via - si gioca! Diretta gol live score : RISULTATI SERIE C: Diretta gol live score delle Partite, in programma oggi, domenica 13 ottobre 2019. Le classifiche aggiornate dei gironi A, B e C.